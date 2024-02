Unhas de bebê boomer sofisticadas e simples que se tornarão sua nova obsessão em 2024

As unhas baby boomer estão dominando as tendências deste 2024 com seu design delicado e elegante que as torna perfeitas para mulheres de todas as idades.

Também conhecidas como ‘ombré’, são caracterizadas por um esfumaçado suave da raiz até as pontas. Aí reside a sutileza e sofisticação que as identifica, pois consistem em degradês bem feitos que realçam a beleza natural das mãos.

Unhas baby boomer 2024

Minimalista

Para aquelas que pensam que menos é mais, felizmente este design degradê fica bonito mesmo sozinho. Para isso, é feito com duas cores, branco e nude ou rosa claro, com o branco na ponta e o tom mais rosa ou nude a partir da área da cutícula.

Com pedras

No entanto, se você gosta de brilhos, pedrarias e chamar a atenção, os aplicativos delicados ainda estarão em alta. Dessa forma, eles parecerão menos "chatos" e você poderá usá-los em eventos mais formais, como casamentos, formaturas, entre outros.

Com glitter

Na mesma linha de dar um toque diferente e cativante, uma boa dose de glitter não pode faltar. Principalmente se for de um tom semelhante à base para gerar harmonia, mas elevar o nível do visual.

Combinadas

As unhas baby boomer também são um excelente complemento para uma manicure divertida e original. Como? Adicionando francesinhas, padrões estampados, ondas em tendência e mais detalhes que estão em alta porque os designs típicos lisos e uniformes são coisa do passado.