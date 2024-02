Renove sua energia! use esses amuletos com limão e sal para afastar a má sorte

Hoje em dia, nada do que faz na sua vida profissional e pessoal corre como planejado, talvez seja um sinal do Universo para melhorar o seu equilíbrio energético. As energias negativas, a sensação de peso e a má sorte costumam se apoderar de você, da sua casa e até das pessoas que lá habitam.

Felizmente, a natureza será uma grande aliada para neutralizar isso que está acontecendo, já que algumas das soluções que oferece são o limão e o sal grosso, ambos usados em amuletos fáceis de fazer para afastar o azar.

Na antiga filosofia chinesa do Feng Shui, esses elementos milenares geralmente ajudam a afastar a má energia e a atrair a energia baixa dos espaços. O sal grosso é usado para cortar a inveja, a má sorte, assim como remover os obstáculos negativos do caminho.

Por outro lado, o limão é um repelente natural de vibrações negativas. Além disso, é atribuída a ele a capacidade de potencializar a abundância, atrair riqueza e dinheiro.

Agora, se o que você deseja é afastar toda a negatividade do seu caminho e lar, você deve realizar estes simples, mas eficazes amuletos:

Amuleto de limão e sal marinha contra a inveja

Este ritual será muito eficaz para limpar sua casa de más energias e invejas. Primeiro, corte três limões em forma de cruz - sem abrir completamente - em seguida, coloque sal marinho dentro deles. Coloque-os onde as más energias são percebidas para removê-los no nono dia e jogá-los diretamente no lixo.

Amuleto com sal marinha para afastar a má sorte

Para afastar a má sorte, basta colocar três punhados de sal marinha em um recipiente de vidro ou tigelas na entrada da sua casa ou escritório. Esses espaços devem estar completamente limpos. Após 72 horas, descarte-a e substitua por sal novo.

Amuleto com limão e sal para atrair a abundância

Para limpar e desobstruir o seu caminho profissional, o ritual mais eficaz é um banho de mãos com limão e sal grosso - também funciona com sal do Himalaia - primeiro lave as mãos como de costume. Em seguida, pegue um punhado de sal na palma da sua mão, esprema um limão sobre ela e esfregue a mistura em ambas as mãos.

Deixe repousar por cinco minutos, enxágue com água fria e aplique pequenas gotas de mel nas suas mãos, que devem ser absorvidas pela sua pele.