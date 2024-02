Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries - Carta O Sol

Você está no momento de alcançar seus objetivos, por isso não se desespere e siga em frente com seu projeto de vida.

Touro – Carta O Julgamento

Hora de colocar sua vida em ordem em todos os aspectos e reconhecer a necessidade de amadurecer em sua vida pessoal

Gêmeos – Carta O Mundo

Oportunidade de fazer uma viagem ou procurar um emprego com melhor remuneração no exterior.

Câncer - Carta O Imperador

Fase de ser grande e poderoso, buscará melhores posições no local de trabalho e iniciar uma carreira.

Leão – Carta do Sol

Seu brilho pode opacar muitas pessoas ao seu redor e isso atrai destaque, mas também inveja.

Virgem - Carta Ás de Ouros

Dias de abundância econômica e a conclusão daquele projeto de trabalho que tanto esperava.

Libra – Carta O Louco

Hora de sair de qualquer problema familiar que tenha e alcançar a paz que tanto deseja em sua vida.

Escorpião - Carta O Carro

Prepare-se para seguir em frente com força, é hora de sair de qualquer contratempo para recuperar o bom ânimo e deixar qualquer desconforto para trás

Sagitário – Carta A Roda da Fortuna

A sorte vai virar a seu favor esta semana, então é hora de crescer sem limites, focar no seu futuro e deixar para trás aqueles que não te apoiam.

Capricórnio – Carta A Estrela

A intuição ilumina o seu caminho, é hora de fazer valer os seus objetivos e brilhar com luz própria, sem a sombra do passado.

Aquário – Carta O Eremita

Sua liderança natural faz de você um conselheiro de sua família e de seu trabalho.

Peixes – Carta Dez de Ouros

É hora de atrair riqueza para sua vida, por isso não limite seus negócios e projetos de trabalho, a abundância estará ao seu alcance.