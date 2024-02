Quais benefícios o azeite de oliva traz para a saúde?

O óleo de milho, a banha de porco e o óleo de abacate cada um contribui com características diferentes aos pratos típicos do país, e a escolha é baseada no sabor desejado e na tradição regional. No entanto, os dois primeiros têm um aspecto negativo: seu alto teor de gorduras saturadas, uma gordura que não tem benefícios por si só além dos já fornecidos pelas gorduras em geral.

O óleo de milho, apesar de sua versatilidade na culinária local, é um óleo refinado que pode ser rico em gorduras saturadas e ômega 6. O excesso de gorduras saturadas tem sido associado a um maior risco de doenças cardíacas e obesidade. Além disso, um desequilíbrio entre as gorduras ômega 3 e ômega 6 na dieta pode ter efeitos negativos na inflamação do corpo.

A banha de porco, embora seja apreciada pelo seu sabor, é uma gordura animal saturada que tem sido associada a problemas cardiovasculares. O seu consumo excessivo pode aumentar os níveis de colesterol no sangue, o que por sua vez aumenta o risco de doenças cardíacas.

Além disso, o México, por exemplo, se tornou um paraíso para a comida junk food ou ultraprocessada, que cresceu exponencialmente nos últimos anos, principalmente vinda dos Estados Unidos. Especificamente, as importações desse tipo de comida desse país aumentaram mais de 20% desde 2018, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).

É importante ressaltar que os alimentos ultraprocessados passam por um tratamento industrial no qual a natureza do alimento original é alterada ao adicionar gorduras, sal, açúcar, aditivos ou outros elementos. Eles mantêm a identidade básica do alimento original, mas o perfil nutricional é modificado, resultando em um novo produto de qualidade inferior e desequilibrado em termos de nutrientes.

Azeite de oliva Dreamstime (Dreamstime)

Entre os alimentos ultraprocessados que o México importa dos Estados Unidos, destacam-se molhos, produtos de padaria, doces, condimentos, aromatizantes, ingredientes para assar, carnes preparadas, conservas, bolos, pipoca, batatas fritas, sopas, adoçantes ou produtos congelados, entre outros, que em sua maioria são elaborados com gorduras trans e saturadas.

• Gorduras trans: são formadas quando os óleos vegetais passam por um processo chamado hidrogenação. Podem ser encontradas em margarinas ou em produtos usados na pastelaria para gerar uma gordura de consistência mais sólida. Desde 2021, praticamente desapareceram da dieta dos europeus, graças à entrada em vigor do Regulamento (UE) 2019/649 de 24 de abril de 2019, que estabelece o limite para a presença dessas gorduras em 2 gramas por cada 100 gramas de gorduras presentes em todos os ingredientes.

• Gorduras saturadas: Organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), recomendam que seu consumo seja reduzido. De fato, a OMS indica que elas devem ser consumidas em uma porcentagem menor que 10% da energia, ao mesmo tempo em que aconselha que os adultos devem ingerir entre 20% e 35% de sua energia diária na forma de gordura. São as gorduras típicas presentes nos alimentos de origem animal (gordura de porco), embora também seja possível encontrá-las em vegetais, como o óleo de milho.

Dessa forma, o México está atualmente enfrentando uma epidemia de obesidade que afeta tanto adultos quanto crianças e apresenta números alarmantes. Por exemplo, o México ocupa o primeiro lugar no mundo em obesidade infantil, com 35,6% da população infantil afetada por esse problema; enquanto esse número sobe para 75% no caso de adultos com excesso de peso ou obesidade.

A OCDE prevê que as doenças relacionadas ao excesso de peso e obesidade reduzirão a expectativa de vida dos mexicanos em mais de 4 anos nos próximos 30 anos.

O azeite de oliva pode fazer o que?

O azeite de oliva, com seus muitos benefícios para a saúde, pode desempenhar um papel crucial na luta contra o problema da obesidade e do excesso de peso no México. Além disso, simplesmente substituí-lo por outros óleos vegetais, como o óleo de milho, que contém gorduras saturadas, se apresenta como uma solução. A OMS considera a dieta mediterrânea como uma das mais saudáveis do mundo, entre muitas outras propriedades oferecidas por este padrão alimentar, devido à sua característica diferencial: o azeite de oliva. Este alimento - ao contrário do óleo de milho - pertence ao grupo de gorduras insaturadas, classificadas pelos especialistas como “gorduras saudáveis” por conterem ácidos graxos essenciais linoleico e linolênico em quantidades relativamente importantes. Também se destacam pela presença do ácido oleico, que é o componente majoritário (40% das membranas) de todas as nossas células, e de compostos bioativos como tocoferóis, polifenóis, terpenos ou esqualeno, entre outros.

Tanto é assim que na União Europeia e nos Estados Unidos podem ser utilizadas diversas alegações nutricionais que confirmam que o azeite de oliva possui diferentes efeitos benéficos para a saúde das pessoas e que estão fundamentados em uma variedade de estudos científicos sólidos.

Por exemplo, a União Europeia, uma organização supranacional que possui os padrões de saúde mais rigorosos do mundo, recomenda um consumo mínimo diário de 20 gramas de azeite de oliva. No entanto, qual é a quantidade diária razoável para se beneficiar das virtudes saudáveis do azeite de oliva, de acordo com os pesquisadores, sem adicionar muitas calorias à dieta?

De acordo com Ramón Estruch, consultor sênior do Serviço de Medicina Interna do Hospital Clínic de Barcelona e coordenador do estudo PREDIMED, no qual participaram cerca de 7.500 pessoas, os participantes do projeto que seguiram uma dieta rica em azeite de oliva extra virgem - entre 40 e 50 mililitros por dia de azeite de oliva extra virgem - durante anos tinham menos risco de desenvolver diabetes, apresentavam pressão arterial mais baixa, tinham menos casos de depressão e, acima de tudo, tinham menos risco de desenvolver doenças cardiovasculares.

Em conjunto, Fernando López Segura, membro da Unidade de Lipídios e Aterosclerose do Hospital Universitário Reina Sofía de Córdoba e um dos principais pesquisadores do estudo CORDIOPREV, afirma que de um total de mil pessoas que participaram de seu estudo e sofreram um infarto, 500 seguiram uma dieta mediterrânea rica em azeite de oliva extra virgem - entre 40 e 50 mililitros por dia de azeite de oliva extra virgem - experimentando uma redução de 28% menos recorrências de sua doença. Mesmo no grupo dos homens, a redução do risco foi ainda maior, 33%, em comparação com os outros 500 que seguiram uma dieta saudável, mas baixa em gordura. No final, comprovou-se que o azeite de oliva era mais eficaz do que os medicamentos existentes na prevenção da morte ou de um novo infarto, segundo o médico.

Portanto, os pesquisadores e especialistas em saúde afirmam que entre 40 e 50 mililitros por dia pode ser a quantidade ideal, o que equivale a cerca de três ou quatro colheres de sopa diariamente.

O que está acontecendo no México?

Por outro lado, o México tornou-se um paraíso para a comida ultraprocessada, que tem crescido exponencialmente nos últimos anos, especialmente vinda dos Estados Unidos.

