Os 4 signos do zodíaco mais difíceis de conquistar: como você pode fazê-los se apaixonar

Virgem

São muito perfeccionistas e podem ser críticos tanto consigo mesmos quanto com os outros. Para conquistar o coração de um virginiano, mostre sua inteligência e capacidade de organização, seja honesto e direto em suas intenções.

Também deve ser atento às suas necessidades e demonstrar a sua disponibilidade para ajudá-lo nos seus projetos e objetivos.

Podem fazer críticas diretas, mas não as leve para o lado pessoal, é a forma deles de mostrar que se importam e querem ajudar você a melhorar.

Escorpião

Os escorpiões são intensos e apaixonados, mas também podem ser reservados, misteriosos e muito desconfiados no amor.

Se quiser ganhar a confiança dela, você precisa ser autêntico e transparente em seus sentimentos, mas respeitar a necessidade dela de privacidade e espaço. Mostre sua lealdade e disposição para aprofundar o relacionamento. Elas são muito ciumentas e possessivas, então não lhe dê motivos para duvidar de você.

Capricórnio

Os nascidos sob as influências deste signo são pessoas ambiciosas e com os pés no chão, o que pode torná-los difíceis de impressionar no amor.

Para conquistar um capricorniano, mostre sua seriedade, compromisso e que compartilha suas metas e valores. Seja paciente e constante em suas demonstrações de afeto, e não tenha medo de falar sobre o futuro juntos.

Evite surpreendê-lo com coisas que o incomodem ou sem perguntar sobre a sua agenda, ele não gosta que tentem desviá-lo de seus objetivos. Eles amam os detalhes de bom gosto.

