O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta 9 de Bastos

Momento de certo atraso ou de ver as coisas se desenvolvendo de forma muito lenta. No trabalho, lide com as dificuldades sem se sobrecarregar. Amores podem ficar distantes por alguma razão.

Capricórnio – Carta 2 de Bastos

Novas parcerias e começos, principalmente nas amizades, trabalho ou estudos. A estabilidade está chegando e é momento de acompanhá-la. Notícias sobre acidentes podem acontecer, então recomende o cuidado para as pessoas queridas.

Aquário – Carta 7 de Espadas

Momento de saber lidar com aquilo que não deseja ou uma situação nada favorável; a aceitação será fundamental para tomar uma boa atitude e sair dessa.

Peixes – Carta 9 de Espadas

Um obstáculo importante e árduo. Não se deixe abater ou cair em ruínas. É momento de ter fé e agir com maturidade. Uma finalização dolorosa pode chegar em relacionamentos ou outras áreas da vida.