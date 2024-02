O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Leão – Carta 8 de Espadas

Obstáculo que exige muita luta. Momento de não cair em vícios e dependências físicas ou mentais que podem atrapalhar a vida e terem resultados desastrosos que o deixam preso de alguma forma.

Virgem – Carta 10 de Bastos

Cuidado com pessoas que parecem muito boas, mas na verdade escondem armadilhas. Pessoas estrangeiras e de longe ou do signo de Áries, Leão ou Sagitário. Seja observador e intuitivo para se precaver de contratempos ou lidar com eles.

Libra – Carta 6 de copas

O passado pode retornar e causar complicações, principalmente na vida amorosa. Gravidez indesejada. Casais podem passar por um momento de estagnação e dúvida.

Escorpião – Carta 8 de Bastos

Momento de passeios, viagens e reuniões com pessoas queridas ou que são consideradas famílias. Evite conflitos e tente aproveitar essas convivências com tranquilidade e paz que tudo sairá bem.