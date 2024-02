Novo estudo revela os benefícios e malefícios de trabalhar home office

A prática do home office, amplamente adotada durante a pandemia de Covid-19, trouxe à tona uma série de debates sobre seus impactos na saúde dos trabalhadores. Uma revisão de estudos realizada pela Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido (UKHSA) e pelo King’s College London, publicada no Journal of Occupational Health, oferece insights valiosos sobre os prós e contras dessa modalidade de trabalho.

Benefícios notáveis e desafios inerentes

Entre os benefícios identificados, destacam-se uma alimentação mais saudável, redução do estresse e diminuição da pressão arterial. Esses aspectos positivos sugerem que o ambiente doméstico pode oferecer uma oportunidade para hábitos de vida mais saudáveis, além de um ambiente menos propenso a causar estresse crônico.

Por outro lado, o estudo também revelou desafios significativos associados ao home office. Aumento no consumo de álcool, maior incidência de tabagismo e ganho de peso foram apontados como consequências negativas dessa modalidade de trabalho.

Além disso, observou-se que trabalhadores remotos tendem a trabalhar mais horas, incluindo noites e fins de semana, o que pode levar a uma maior dificuldade em desligar-se do trabalho e manter um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal.

Neil Greenberg, psiquiatra do King’s College London e um dos autores do estudo, ressalta que a produtividade em casa pode ser maior, especialmente para tarefas criativas.

No entanto, ele também aponta para a preocupação com as perspectivas de carreira e a sensação de isolamento que o home office pode causar. A necessidade de mais estudos sobre o tema é evidente, dada a variedade de resultados encontrados e a complexidade dos fatores envolvidos.

Fonte: O Globo

