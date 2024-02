Não prejudique mais eles: veja como o fumo do cigarro afeta seus animais de estimação

Em nossos lares, o tabaco não afeta apenas os fumantes diretos, mas também os membros peludos da família: os cães e gatos. Segundo especialistas em veterinária, esses animais, devido ao seu sistema respiratório semelhante ao humano, são afetados de forma semelhante pela fumaça do tabaco, o que pode desencadear doenças tóxicas e cancerígenas.

A fumaça de terceira mão, composta por substâncias nocivas que se acumulam em móveis e tecidos, representa um perigo especialmente para os animais de estimação, que passam a maior parte do tempo em casa. Eles estão significativamente expostos à nicotina, alcatrão, arsênico e monóxido de carbono presentes na fumaça do tabaco, conforme apontam os especialistas em saúde respiratória animal.

Embora não sejam fumantes diretos, cães e gatos podem sofrer as consequências do tabagismo passivo. Eles inalam e também ingerem as substâncias nocivas presentes no ambiente, explicam os veterinários. Isso pode agravar doenças respiratórias, irritação nos olhos, conjuntivite e aumentar o risco de câncer nesses animais de estimação.

Estudos recentes, como o realizado pela Universidade de Glasgow, revelaram que a concentração de nicotina no pelo dos cães que vivem em lares de fumantes pode causar câncer e danos celulares.

Mascotes Cães e gatos podem sofrer também com as baixas temperaturas. (Dreamstime)

Além disso, certas raças de cães, como os braquicéfalos ou de focinho achatado, são mais suscetíveis a doenças respiratórias, enquanto os dolicocéfalos, de focinho longo, podem enfrentar problemas como sinusite e irritação nasal agravados pela fumaça do tabaco.

Para proteger nossos animais de estimação, os especialistas recomendam parar de fumar como a opção mais benéfica. Caso contrário, fumar ao ar livre, ventilar a casa regularmente e limpar móveis e tapetes são medidas essenciais. Além disso, prestar atenção aos sinais de desconforto nos animais de estimação e evitar que ingiram resíduos de tabaco pode ajudar a mitigar os efeitos prejudiciais do tabagismo passivo nesses leais companheiros.