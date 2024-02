Horóscopo de hoje e as ações que você deve tomar com firmeza para alcançar metas com sucesso nesta terça-feira, 20 de fevereiro

Áries

Estás no momento ideal para propor essas estratégias que há muito tempo tens em mente para levar adiante vários projetos. Confia no teu instinto se surgir uma oportunidade, pois disso depende que avances e consigas muito dinheiro. No amor, não permitas que outros decidam por ti, se essa é a pessoa que queres ter ao teu lado, então toma a decisão.

Touro

Você terá uma conversa séria com seus superiores para decidir seu futuro profissional. Você se sairá muito bem e alcançará seu objetivo. Está tudo bem analisar tudo e tirar conclusões, mas que a razão prevaleça. No amor, o que começou como uma bela amizade agora está tomando outro rumo. Aventure-se, você terá uma surpresa.

Gêmeos

No plano de trabalho, você conseguirá cumprir as metas propostas para esta semana, mas deve ter muita paciência e tolerância. Embora os planos financeiros possam atrasar, tudo ficará bem se mantiver uma atitude positiva. No amor, alguém do seu círculo se aproximará de você para confessar o que sente. Será uma agradável surpresa.

Câncer

Você precisa ser mais diplomática com a equipe de trabalho para melhorar o ambiente de trabalho e assim os negócios vão fluir. Novas oportunidades estão surgindo e você deve aproveitar para tomar uma decisão. No amor, procure seu parceiro e se reconcilie, não vale a pena continuar brigando pelo que a família pensa. Não é hora de se distrair pensando no que poderia ser, tente prestar atenção para que as coisas sigam seu curso.

Leão

Você estabeleceu metas de curto prazo que está prestes a alcançar e isso lhe trará grandes benefícios econômicos. Tente não discutir por qualquer inconveniente que ocorra, pois isso prejudica o ambiente de trabalho. No amor, você precisa se esforçar para deixar de lado os ciúmes e impulsividades. Seu parceiro precisa de confiança.

Virgem

Sentes-te financeiramente apertada, mas os negócios começaram a fluir e isso permitir-te-á melhorar a tua situação económica. Se surgir a oportunidade que tanto desejaste no trabalho, não a desperdices, toma a decisão que consideres ser a melhor. No amor, se te sentes deprimida, não te isoles. Sai da rotina, procura as amigas e distrai-te. Isso vai ajudar-te.

Libra

Começas uma semana onde deves organizar o teu plano de trabalho para fazer com que os negócios avancem e assim melhorar a economia. Terás algumas limitações financeiras e isso te causará desconforto. No amor, não permitas que a tua família te manipule para que não tomes uma decisão que é fundamental para ti. Tens de ser firme no que desejas.

Escorpião

Uma mudança está chegando em sua vida profissional, então você deve aproveitar para aceitar essa proposta interna que o ajudará a crescer. Deixe os problemas de lado e concentre-se em planejar e avançar nas atividades que lhe geram renda. Quanto ao amor, mantenha a calma ao tentar resolver os conflitos com seu parceiro, apenas resolva os mal-entendidos.

Sagitário

Numa reunião com seus superiores, você vai demonstrar sua capacidade de resolver os problemas que estão afetando os negócios. Graças à sua convicção, você vai alcançar seus objetivos sem fazer muitos esforços. No amor, não permita que as opiniões de outras pessoas interfiram em seu relacionamento. Defenda sua relação com unhas e dentes.

Capricórnio

Precisas sair de todo o trabalho acumulado para dedicar mais tempo a alguns projetos que te ajudarão a melhorar a tua economia. Irás enfrentar lutas de poder no trabalho que vão complicar a tua vida. No amor, não há razões para brigas e ciúmes. Deves ser mais compreensiva e menos impulsiva ao resolver os conflitos.

Aquário

As coisas vão mudar na tua vida porque a tua economia vai melhorar agora que os negócios estão a correr bem. Deves manter uma atitude positiva, pois será útil para conseguires o que queres alcançar. No amor, tens que ser muito inteligente e intuitiva para te aproximares da pessoa que queres na tua vida. Arrisca, mas com prudência.

Peixes

Vão te oferecer um emprego extra que será muito bom para a tua economia. Não deixe que comentários e fofocas afetem o teu desempenho. Não é hora de desistir, esforce-se mais e conseguirá sair bem de situações difíceis. No amor, um amigo busca o teu apoio para resolver um problema, então ajude-o, pois isso te beneficiará no futuro.