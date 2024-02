Emoji de corrente quebrada no WhatsApp: o que significa e quando você pode usá-lo?

Os emojis do WhatsApp são muito necessários em nossas conversas diárias com nossos familiares, amigos, namorados e até no trabalho.

Portanto, podemos encontrar uma infinidade de emojis no aplicativo que representam como nos sentimos, ou o que queremos expressar, de fato, praticamente há um para cada ocasião.

Cada vez mais emojis estão sendo adicionados e aparecendo no aplicativo, e recentemente será adicionado um novo que muitos estão se perguntando o que significa.

O que significa o emoji da corrente quebrada no WhatsApp e quando pode ser usado

O WhatsApp em breve adicionará o emoji da corrente quebrada e poucas pessoas sabem o que significa e em que momentos pode ser usado, mas nós explicamos.

Este emoji pode significar que você decidiu soltar e quebrar a corrente de alguém que te prendia, pois simboliza liberdade.

Então, você pode usar esse emoji de corrente quebrada em uma ruptura, desconexão ou afastamento de alguém, e representará muito bem o que você sente ou quer expressar para essa pessoa.

De acordo com o Emojipedia, outros emojis chegarão ao aplicativo este ano de 2024, como o Fênix, Lima, Cogumelo marrom, que é um cogumelo, variações de emojis já existentes com diferentes tons de pele, incluindo pessoas correndo, em cadeira de rodas, com bengalas brancas e ajoelhando-se, e novas imagens de família que não especificam o gênero dos membros.

O portal mencionado anteriormente estabelece que no início de 2024 será quando esses novos emojis começarão a aparecer e estarão disponíveis no aplicativo, então em breve poderemos começar a aproveitá-los.