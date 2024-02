Desempregada? Consiga um emprego com estes rituais poderosos que lhe trarão oportunidades

Conseguir um emprego muitas vezes pode ser uma tarefa muito frustrante, pois exige paciência, em meio ao desespero, além de perseverança.

É importante que você aplique estratégias, pois disso depende muito o sucesso ou o fracasso na busca, como detalhado pelo site Nueva Mujer.

Mas também existe uma opção: ajudar o cosmos com alguns rituais poderosos com os quais você aumentará as possibilidades. Confira três opções que podem ajudar:

Folha de louro e oportunidade

Para isso você vai precisar de um pouco de canela em pó, sete folhas de louro (secas ou frescas), uma caneta, incenso de tangerina e um saquinho de pano branco. A primeira coisa que você fará é acender a vela com um fósforo de madeira. Quando o cheiro permear o local, você pegará as folhas de louro e escreverá nelas os sete locais onde deseja trabalhar.

Depois, você vai colocá-los no saquinho, junto com a canela em pó e fechá-lo. Agite vigorosamente, enquanto mentalmente você se visualiza trabalhando, fazendo uma rotina. Guarde-o em um local onde outras pessoas não possam tocá-lo.

A vela azul da produtividade

Você não está mais esperando, então vai precisar de uma vela azul grande, já que essa cor está associada à produtividade e eficiência. Além disso, você procurará uma folha de papel e uma caneta. A primeira coisa será acender a vela com fósforos de madeira. Reserve alguns minutos olhando para a chama. Visualize esse trabalho.

Agora, você só terá que pegar o papel e descrever com a maior precisão possível tudo o que deseja em termos de trabalho. Como você quer que seja seu novo espaço de trabalho, seus chefes, quais atividades você quer fazer, o que você não quer nesta fase. Depois de capturar tudo que está naquela folha, você vai queimá-la com o fogo da vela, lentamente. Quando terminar, deixe a vela queimar completamente. Jogue os resíduos no lixo.

Os nove nós da sorte

Este ritual é simples e irá acompanhá-lo onde quer que você vá, pois você só precisará de uma fita verde longa o suficiente para fazer uma pulseira, à qual deverá dar nove nós, um para cada característica importante que esta nova posição deve ter. Quando terminar, cubra com sal marinho. Se houver lua cheia, aproveite e deixe a noite toda. No dia seguinte, amarre na mão que você mais usa.

Texto com informações do site Nueva Mujer