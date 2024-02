Conheça as cores que podem revitalizar sua cozinha

Conoce los colores que pueden revitalizar tu cocina. Transforme sua cozinha em um refúgio com muito estilo (Cortesía)

Preparar alimentos em casa é uma atividade artesanal que requer dedicação, empenho e muito tempo. Assim, as cozinhas acabam sendo um espaço onde a vida acontece através de cheiros, sabores e fumaça.

Por esta razão, este espaço da casa está em um constante estado de mudança, com reformas que vão desde o chão, a reestruturação para acomodar um novo fogão que requer mais espaço, a construção de um balcão ou a aquisição de novos utensílios, tudo para alcançar o estilo perfeito de um território onde os alquimistas do sabor se refugiam para conquistar o paladar com pratos deliciosos.

As cores para a sua cozinha

As cores na cozinha, assim como em qualquer outro aspecto da vida, trazem uma sensação de emoções e motivações diferentes. Por isso, é importante escolher um espectro de cores que se adapte melhor ao seu estilo de trabalho culinário.

Os tons cinzentos e pretos conferem um maior grau de sofisticação ao espaço, o que serve para realçar as atitudes daqueles que gostam de preparar pratos elaborados. Deve-se acrescentar que as cores na cozinha não precisam ser neutras, pois o amarelo pode ser uma boa opção para aqueles que exibem uma energia radiante e gostam de se divertir enquanto preparam suas refeições.

Por outro lado, existem os pigmentos que se encontram no meio dessas duas paletas de cores, pois não são neutros nem radiantes. Nesta categoria entra o azul-celeste, que conserva a sofisticação das cores neutras e adiciona um toque de limpeza, mantendo a frescura das cores mais radiantes.

Aproveite a combinação de limpeza, sofisticação e modernidade que o azul oferece (Dreamstime)

Complemente com os utensílios e eletrodomésticos

Por isso, combinar as cores dos utensílios e eletrodomésticos é um diferencial para alcançar aquele estilo único na sua cozinha. A KitchenAid, a marca de eletrodomésticos, está ciente da importância de um pigmento que se adeque a cada estilo e revelou a sua Cor do Ano 2024: Blue Salt. Esta revelação marca o início de uma nova era no design culinário, onde a cor e a inovação se fundem para transformar a experiência na cozinha para aqueles que optam por esses tons.

Esta cor é muito mais do que uma simples escolha estética; é um reflexo das tendências emergentes e um impulso para a inovação em casa. Com a ideia "Quebrando a Monotonia", a intenção por trás dela é clara: quando você adiciona um toque de Blue Salt, as coisas do dia a dia ganham uma nova profundidade e dimensão.

Você pode integrar a color do ano a sua cozinha a partir de hoje (Cortesía)

O espírito por trás desta cor é que seja tudo menos monótona; é salgada, mas também doce. O acabamento perolado é uma novidade dentro da nossa linha de produtos e isso lhe confere matizes. Pode ser azul, mas também roxo. Muda constantemente, revelando diferentes cores dependendo de onde se olha. — Brittni Pertijs, Gerente de Design da Whirlpool

Inspirado no sal como ingrediente essencial na cozinha, reflete sua capacidade de descobrir novas profundidades e realçar os sabores. Assim como o sal, o acabamento sutil iridescente deste pigmento tem um impacto inesperado no humor e no tom da cozinha, trazendo uma nova dimensão ao dia a dia.