As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta terça-feira (20).

Sagitário

Você terá sorte com as cores azul e verde, e sua melhor compatibilidade no amor será com Leão, Áries e Peixes. A carta “A Estrela” ilumina o seu caminho, é hora de fazer valer os seus objetivos e brilhar com luz própria. Siga a sua intuição, não peça conselhos e assuma o controle do seu destino. Recomendo mudanças radicais na sua vida profissional, ouse dar o passo para sair da sua zona de conforto.

Capricórnio

A carta de “O Mágico” abençoa você esta semana, então peça porque você receberá o que deseja. É hora de crescer financeiramente e curar as feridas do passado no amor, abrir o coração para a felicidade. Você terá o impulso necessário para fazer crescer a sua economia, investir no seu próprio negócio ou em ativos como um terreno ou uma casa. Seja honesto e evite mentiras, não se envolva nos problemas sentimentais dos outros.

Aquário

Você é um ser único e com grande potencial, confie na sua intuição e siga o seu caminho para o sucesso. Uma semana cheia de alegria e satisfação espera por você. A carta do “Eremita” ilumina você, então sua liderança natural faz de você um conselheiro de sua família e de seu trabalho. É hora de dar o próximo passo profissional, estudar um diploma universitário e explorar novas oportunidades.

Peixes

“Dez de Ouros” é a sua carta desta semana, é hora de atrair riqueza para sua vida, por isso não limite seus negócios e projetos de trabalho, a abundância estará ao seu alcance. Seja cauteloso e não confie cegamente em todos, é melhor manter distância em situações de conflito. Seus números mágicos são 08 e 23. Amarelo e vermelho são as suas cores da abundância, e Câncer, Leão e Escorpião são os signos com os quais você terá maior compatibilidade amorosa.

Com informações do site Nueva Mujer