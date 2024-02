As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta terça-feira (20).

Leão

No horóscopo do tarot você obteve a carta “Ás de Ouros”, que sem dúvida indica que você terá dias de abundância econômica e de conclusão daquele projeto de trabalho que tanto esperava. Você deve ter cuidado com problemas de dívidas anteriores e manter seus pagamentos em dia para evitar que eles o consumam. Você nunca deve dizer quais são seus planos e objetivos na vida para que sua boa sorte não seja roubada.

Virgem

No horóscopo do tarotvocê obteve a carta “O Louco”, para que você possa sair de qualquer problema familiar que tenha e alcançar a paz que tanto deseja em sua vida. Esta carta recomenda que você faça mudanças em seu desempenho profissional, como iniciar um negócio extra para se realizar nessa área e melhorar seu rendimento.

Libra

A carta “A Carruagem” guia o seu caminho, prepare-se para seguir em frente com força, é hora de sair de qualquer contratempo para recuperar o bom ânimo e deixar qualquer desconforto para trás e recuperar o entusiasmo pelo seu trabalho, basta confiar nos seus talentos, pois você alcançará todos os seus objetivos muito em breve. Seus números mágicos são 03 e 18, e a abundância chegará até você nas cores branco e vermelho.

Escorpião

Acenda uma vela vermelha e passe por uma mudança visual no dia 21 de fevereiro, nesse dia o seu signo entrará em um novo ciclo de renovação energética, então pense positivo e você atrairá coisas boas. Você conhecerá pessoas importantes que lhe darão apoio para crescer profissionalmente. “A Roda da Fortuna” é a sua carta e vai virar a seu favor esta semana, então é hora de crescer sem limites, focar no seu futuro e deixar para trás aqueles que não te apoiam.

Com informações do site Nueva Mujer