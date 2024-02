As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta terça-feira (20).

Áries

No horóscopo do tarot você obteve a carta “O Sol”, que indica claramente que você está no momento de atingir seus objetivos, por isso não se desespere e siga em frente com seu projeto de vida. Grandes surpresas financeiras esperam por você, incluindo trabalho extra. Seus números mágicos são 17 e 22. Suas cores de abundância são vermelho e laranja, e seus signos compatíveis para o amor são Sagitário, Capricórnio e Gêmeos.

Touro

Você obteve a carta “Julgamento” no horóscopo do tarot, que lhe diz que é hora de colocar sua vida em ordem em todos os aspectos e reconhecer a necessidade de amadurecer em sua vida pessoal. Esta carta é muito benéfica para a sua vida profissional, pois lhe dará o que você precisa para atingir seus objetivos e progredir. Não hesite em mudar de emprego para um melhor se surgir a oportunidade.

Gêmeos

No horóscopo do tarot você recebeu a carta “O Mundo”, que lhe dá a oportunidade de fazer uma viagem ou procurar um emprego com melhor remuneração no exterior. Suas cores de abundância são o verde e o branco. Seus signos compatíveis são Libra, Escorpião e Aquário, e seus números da sorte são 04 e 12.

Câncer

A carta do “Imperador” significa que você está na fase de ser grande e poderoso, buscará melhores posições no local de trabalho e iniciará uma carreira política e empresarial. Seus números mágicos são 21 e 29. Suas cores da sorte são azul e amarelo, e seus signos compatíveis são Libra, Escorpião e Peixes. Você terá muitos dias de trabalho e supervisão de seus chefes.

Com informações do site Nueva Mujer