5 perfumes para aumentar sua autoestima e se sentir mais bonita a cada evento

Às vezes, a confiança não vem de dentro de nós mesmas, mas precisamos de apoio externo, como esses perfumes para aumentar sua autoestima, que têm aromas femininos que vão te empoderar.

Serão o complemento perfeito para todos os looks, o que não só fará você se sentir bem consigo mesma, mas também transmitirão segurança, sensualidade e beleza em cada uma de suas aparições públicas.

Perfumes femininos para aumentar sua autoestima

Colors Pink da Benetton

Lançado no mercado em 2016, este perfume é caracterizado pelo seu rico aroma e feminilidade. Pertence à família cítrica-floral e é verdadeiramente irresistível graças à sua interessante mistura de maracujá, laranja e bergamota.

Under The Lemon Trees de Maison Margiela

Por outro lado, temos esta fragrância com toques cítricos que foi lançada em 2018 e contém limão verde, petit grain e cardamomo, notas de coração de chá verde, erva-mate e coentro e notas de fundo de almíscar branco, cedro e heliantemo.

Touch de Tous

Entre os perfumes para aumentar a autoestima em mulheres, este é um dos nossos favoritos. Pertence à família olfativa floral frutal gourmand, que tem cativado mais de uma pessoa desde 2006. Cheira a frésia, flor de lótus e lírio do vale, com um toque de framboesa, amêndoa, baunilha e mirtilos.

1932 da Chanel

Exclusivo e elegante, vais querer que ele vos acompanhe nos vossos momentos mais especiais. Contém notas de saída de aldeídos, neroli e bergamota, além de um pouco de jasmim, ylang-ylang, lilás, cravo e rosa, com um toque de baunilha, cumarina e incenso, que lhe darão o toque chique que precisas para te empoderar.

Oud Couture de Carolina Herrera

Por último, esta fragrância da família olfativa âmbar floral realçará a sua melhor versão, pois é inspirada no espírito cosmopolita de Nova Iorque e possui uma doce melodia olfativa com acentos florais, de acordo com a marca.