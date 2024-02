3 tons de unhas que não vão se destacar na primavera: você terá que se despedir deles para estar na moda

Tom metálico

As unhas em tons metálicos estiveram muito na moda nos últimos anos, mas sua popularidade tem diminuído e este ano terão sua saída oficial das tendências de manicure.

Em sua substituição, durante esta primavera-verão de 2024, serão usadas outras semelhantes com efeito refletor, mas mais neutras e estilosas, com as quais as mais ousadas farão suas declarações de moda.