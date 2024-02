3 tipos de sobrancelhas que você não deve mais usar porque saíram de moda: veja quais são permitidas

Se quiser parecer moderna e rejuvenescida, as sobrancelhas são muito importantes, pois moldam o seu rosto e proporcionam classe e elegância.

E existem vários tipos de sobrancelhas que já saíram de moda e que você não deve usar em 2024, pois farão você parecer mais velha.

Portanto, para que você não fique desatualizada e pareça muito bem, vamos mostrar quais são os tipos de sobrancelhas que você deve deixar para trás este ano, pois já não te favorecerão.

Que tipos de sobrancelhas você não deve mais usar em 2024 porque saíram de moda

Sobrancelhas muito escuras

As sobrancelhas muito escuras não estam mais na moda em 2024, pois, embora tenham sido as favoritas e mais solicitadas recentemente, agora farão você parecer antiquada e até mesmo comum.

A ideia das sobrancelhas agora é que elas sejam de um tom semelhante ao seu cabelo e não tão escuras, para que você pareça rejuvenescida e bonita.

Sobrancelhas arredondadas

As sobrancelhas com o final arredondado são uma das piores que você pode usar este ano, pois fará você parecer pouco natural e com muitos anos a mais.

O melhor é ter sobrancelhas mais retas ou arqueadas, beneficiando assim o seu rosto e tirando anos de cima em vez de acrescentar.

Sobrancelhas “perfeitas”

As sobrancelhas que parecem “perfeitas” ou que são desenhadas milimetricamente também não serão usadas em 2024, pois são muito simétricas e parecem pouco naturais.

É preferível ter sobrancelhas bagunçadas, parecendo rebeldes e desordenadas, assim você parecerá mais jovem e moderna.

Então, se você quer parecer moderna e rejuvenescer, deve deixar de lado esses designs de sobrancelha e optar por algo mais bagunçado, laminado ou esfumado, que são os estilos que as famosas como Lily Collins ou Dua Lipa estão usando atualmente.