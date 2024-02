Você se sente estagnada? 5 formas de fechar ciclos e receber novas oportunidades de acordo com o Feng Shui

Feng Shui Esse método filosófico busca ferramentas para deixar para trás as energias negativas (Freepik)

As energias não param de fluir, transformando tudo ao nosso redor, mas em algumas ocasiões elas nem sempre são positivas, então começam a surgir obstáculos em nossas vidas que condicionam nossos planos futuros. Por isso, é importante deixar para trás algumas etapas para dar as boas-vindas a novas oportunidades.

O Feng Shui é perfeito para nos ajudar a fechar ciclos da maneira mais saudável e eficaz, por isso eles têm algumas ferramentas e tarefas para esse processo de crescimento pessoal.

5 maneiras de fechar ciclos de acordo com o Feng Shui

Limpeza energética

Sempre que você desejar iniciar uma nova etapa na sua vida, é necessário implementar uma limpeza energética profunda na casa.

O mais importante que você deve colocar em prática é se livrar dos objetos acumulados, quebrados e antigos que estagnam a energia. Também será o momento de se livrar de alguma roupa ou objeto que você não usa mais ou que esteja associado a relacionamentos passados.

Desta forma, você não só conseguirá liberar espaço físico, mas também liberar energia emocional.

Você pode adicionar à limpeza palo santo ou sálvia para defumar e purificar os espaços.

Zonas bagua

O Feng Shui coloca em prática o mapa Bagua, que é um mapa energético que divide o espaço em nove áreas que representam a riqueza, a saúde, os relacionamentos, a carreira, entre outras coisas.

Você deve identificar qual aspecto de sua vida precisa de um encerramento e aplicar o ajuste necessário na área de sua casa de acordo com o mapa bagua.

Água em movimento

A água é movimento e fluidez, por isso ter uma fonte em sua casa ajuda as transformações a avançarem e não ficarem estagnadas no passado. Além disso, você terá um ambiente com um som agradável que gera paz. Se não puder adicionar uma fonte, você pode optar por usar a cor azul em alguma decoração ou acessório de água.

Cores

As cores são muito marcantes ao fluir as energias e se o que se busca é fechar ciclos e receber novas energias, escolha o preto, branco e dourado. Essas tonalidades representam a transformação e o renascimento.

Elementos simbólicos

Os rituais sempre ajudam a abrir novas portas. Você pode optar por acender uma vela ou acrescentar elementos como pedras, amuletos ou fotografias.