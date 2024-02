‘O “mullet fade” é o corte ousado deste 2024: 3 formas de usá-lo para um visual rebelde e chique

As tendências de cabelo para este ano não apenas incluem cortes elegantes, mas também um bastante audacioso de inspiração retro para aqueles que desejam fazer uma mudança ousada: o ‘mullet fade’.

O corte de cabelo em alta é uma versão do tradicional mullet, um dos estilos de cabelo mais populares da década de 80, mas agora foi modernizado integrando vários elementos do low fade.

O estilo é escalonado e adere à silhueta do corte tradicional dos anos oitenta, mas vai se degradando com mais delicadeza, conseguindo uma transição entre camadas com maior sofisticação.

No entanto, apesar dessa modificação, o mullet fade ainda se destaca por ser curto na parte de cima, prolongando-se enquanto desce, com laterais mais baixos e mais longo na parte de trás do pescoço para baixo.