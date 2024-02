O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta do Silêncio

Chegou a hora de deixar de olhar e pensar tanto no outro, parando de projetar aquilo que é seu ou a sua energia em algo que não o pertence. Você tem apenas a sua mente, coração e consciência, isso não pode ser mais negado. É um momento de olhar para dentro e desenvolver suas percepções sobre si e a própria consciência, seja por meio da meditação, intuição ou espiritualidade. O trabalho feito por você para você será o que refletirá e dará as respostas procuradas.

Virgem – Carta do Estresse

Momento de não andar na corda bamba do estresse e sobrecarga achando que uma hora ou outra essa bomba não irá estourar e ferir alguém, seja você ou os outros. Lembre-se que ninguém consegue a tranquilidade ao assumir todas as responsabilidades e muitas pessoas podem exigir o contrário de você apenas para prejudicá-lo assim que as crises chegarem. É importante descansar e saber definir suas prioridades e responsabilidades sem esquecer a dos outros.

Libra – Carta do Isolamento

É momento de sair tanto do campo mental e emocional, principalmente se eles estão travados e trazendo muito melancolia em sua vida. Busque transformações e atividades que podem abrir a sua mente, o colocando em novos espaços, em contato com percepções e descobertas sobre o mundo ou autoconhecimento. É preciso finalizar esse ciclo de isolamento para dar um novo passo na trajetória.

Escorpião – Carta da Maturidade

É importante ser consciente o suficiente para não carregar aquilo e aqueles que se aproveitam da sua energia, boa vontade e o exigem tanto que sua energia não pode ser gasta com aquilo que mais importa: você e seus objetivos. Aprenda a soltar como as árvores deixam seus frutos maduros irem embora quando estão prontos.

Confira mais: O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer