O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir

:Áries – Carta das Vidas Passadas

Momentos de romper com correntes, mas sem deixar de levar em conta as experiencias que adquiriu graças ao passado e as pessoas que foram importantes em sua vida. Para se libertar, é preciso saber aquilo que o enjaula, fazendo as pazes com essas travas, mas escolhendo o voo livre para novos caminhos, perspectivas, círculos sociais e sonhos.

Touro – Carta da Pressão

A mente e coração que são agarrados ao passado podem ficar não só pesados, como pressionados e a um fio de cederem a dor, manipulação e confusão. É hora de dar um novo foco e olhar para a sua vida, saindo dessa caixa que o deixa tão tenso e acumulando pensamentos que não são capazes de trazer conforto.

Gêmeos – Carta da Moralidade

É importante deixar de ser tão estrito e duro para poder celebrar a chegada das mudanças que lavam sua alma por completo. Sempre haverá novos momentos de alegria, de troca e de renovação, mas é preciso se permitir. Algumas grades carregadas no peito precisam ser rompidas para que o céu fique mais limpo.

Câncer – Carta do Rompimento

Momento em que a vida passa por mudanças e rompimentos importantes que podem ser esperados ou não; de todas as formas, existe uma luz impulsionando esse movimento intenso. As possibilidades aumentam, mas é preciso ter olhar de águia para focar no alvo correto e, com uma ampla visão, poder ir pela melhor presa, caminho ou estratégia.

