Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 19 a 23 de fevereiro de 2024

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar fevereiro de 2024! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 19 a 23 de fevereiro de 2024:

Áries

Semana de transformações radicais em sua vida profissional; não tenha medo de mudanças. Uma energia negativa está perto de você e está no seu trabalho.

Se você pensa naquele amor que se foi, lembre-se que o tempo cura tudo. Notícias de uma gravidez. Gaste seu tempo com amores mais sérios.

Cuidado com quem confia. Aumente sua intuição e sua força espiritual.

Touro

Você analisa despesas pendentes e futuras; Lembre-se que você precisa se administrar melhor para não ter problemas financeiros ou dívidas vencidas.

Cuidado com o amor sem limites, não é bom brincar com duas pessoas ao mesmo tempo quando elas desejam algo sério.

Uma oportunidade importante no trabalho chega, apenas evite se sabotar e tenha em mente que sua mente é forte e o que você deseja sempre virá.

Tenha cuidado com problemas de hérnia ou infecções de pele. Você é muito bom em vendas. Evite ficar nervoso porque não sabe como cortar uma amizade ou um amor passageiro, considere que o melhor da vida é falar a verdade e ficar em paz.

Gêmeos

Você realiza procedimentos legais ou tenta resolver questões do passado, tenha em mente que é importante estar em paz para seguir em frente. Converse para não ter mais problemas.

Cuidado com a raiva no trabalho, lembre-se que é melhor não dar atenção àquelas pessoas que procuram o incomodar.

Não brinque mais com o amor, se você não ama mais o seu parceiro é melhor dar um tempo. Você se apaixona por alguém e está em uma fase de romance.

Câncer

Você sairá de todos os seus problemas relacionados a questões de trabalho. Seja mais organizado em tudo que você faz.

A lembrança de um amor que está longe ou saiu do seu lado chega; procure estar da melhor maneira possível com todas as pessoas consideradas importantes em sua vida. Cuidado com as dores de cabeça, procure ir ao médico e deixe de lado as pressões emocionais.

Uma nova proposta de projeto. Mantenha aquele sorriso que cativa a todos. Não fique mais apreensivo no amor, lembre-se que a base de um relacionamento é a confiança.

Leão

Semana para organizar procedimentos legais. Considere que precisamos estar sempre em ordem em nossas vidas para podermos seguir em frente e assim afastar as energias negativas.

Não seja tão obsessivo no amor, relaxe e aproveite, tenha em mente que se for para você ninguém vai tirar isso da sua vida.

Continue com seus estudos. Solteiros conhecem novas pessoas. Você conserta e pinta sua casa, são momentos de renovar as energias.

Cuidado com a inveja atraída pelo seu carisma e força espiritual.

Virgem

Você sofrerá muita pressão no trabalho ou nas reuniões com seus superiores, procure conversar para que tudo dê certo.

Se estiver apaixonando por alguém que não é seu parceiro, tente esclarecer sua situação de relacionamento e fique com a pessoa que mais o ama. Lembre-se que os virginianos são muito leais, mas se você se sentir mais confortável com outra pessoa, tente ser feliz.

Chegam dias de abundância e de quitar dívidas que tinha pendentes; apenas evite contrair dívidas novamente.

Libra

Você se sentirá renovado porque finalmente deixou os tempos difíceis para trás. Não dê importância a fofocas ou mal-entendidos, principalmente no trabalho, lembre-se que eles apenas tiram a sua energia.

Cuide das dores nas costas ou no pescoço e visite um médico. Evite lesões durante o exercício. Você começa a perceber que as pessoas o levam mais em consideração em suas decisões ou dão autoridade à sua opinião.

No amor você será muito compatível com alguém. Tome mais cuidado com o consumo de álcool. Fertilidade em alta.

Escorpião

Os sucessos estão chegando em seu local de trabalho e nos estudos. Uma viagem pode surgir. Pague suas contas atrasadas.

Não fique tão ressentido com as pessoas e aprenda a esquecer para não dar importância ao que não vale a pena. Os solteiros receberão um novo amor.

Não confie muito nos seus colegas de trabalho, um deles pode o trair, então tente não falar sobre seus problemas pessoais. Você conversa com um advogado para resolver algo.

Lembre-se sempre de ajudar quem ama.

Sagitário

Você receberá propostas muito boas de crescimento pessoal. Tente começar a dar aulas para se manter atualizado.

Tenha cuidado com problemas de relacionamento; não seja tão ciumento ou intenso em sua vida amorosa, considere que todos nós precisamos do nosso espaço. Você terá dinheiro extra. Você prepara uma festa para um familiar ou seu parceiro.

Não guarde mais rancores, estes são tempos de renovação. Você precisa se dedicar às questões de trabalho e não deixar assuntos importantes para depois.

Capricórnio

Você está entrando na melhor época do ano e se sentirá mais sortudo em tudo que o rodeia. Possibilidade de conseguir um emprego melhor. Cargos de gestão ou liderança.

Tenha cuidado com problemas renais ou infecções sexualmente transmissíveis. Você é muito bom em ajudar os outros sem receber nada em troca, mas às vezes é passado para trás por isso.

Continue se exercitando e cuidando da alimentação. Não brigue com seu parceiro. Os solteiros receberão um amor muito animado. Evite ter dois amores ao mesmo tempo.

Aquário

Você fará uma viagem e serão dias agitados. Seja carismático e gentil com as pessoas, pois isso o coloca em destaque; apenas se previna da inveja.

Tenha cuidado com acidentes, tente ser mais cauteloso. Um ex pode retornar, então fale com clareza se não deseja isso novamente.

Não se preocupe mais tanto com o que pensam de você. Momento de fazer aulas e ter tempo para aquilo que o impulsiona em animo e criatividade; ajudará a liberar o estresse.

Peixes

Você pode ficar sobrecarregado no trabalho e com pressões. É preciso relaxar e organizar melhor o seu tempo. Peça ajuda para alguém que o apoia.

Cuidado com dores de cabeça e sintomas, é preciso ir ao médico. Você compra passagens para viajar. Um novo projeto de trabalho que será muito bom em termos econômicos.

Busque como aumentar sua força espiritual. Será uma semana de muitas conquistas pessoais e de começar a construir algo importante em sua vida.