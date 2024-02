Fique longe deles! 5 jeans que nenhuma mulher deve usar em 2024 e quais seus substitutos

Se existe uma peça de roupa capaz de envelhecer com o tempo da maneira mais glamorosa são as calças jeans. Então, esse jeans que está há anos no armário se torna cada vez mais interessante.

Segundo a revista Vogue, encontrar os jeans perfeitos é como encontrar o amor da vida, e é por isso que em 2024 eles nos fazem uma lista dos jeans que não devem mais ser usados e com os quais podem ser substituídos.

Entra: jeans estampados / Sai: jeans patchwork

As calças jeans estampadas ganharão terreno entre as mais bem vestidas, como proclamado por Ralph Lauren e Ahluwalia. Enquanto isso, aquelas com aplicações, mais conhecidas como patchwork, se despedem (por um tempo) do cenário. Entre as estampas mais repetidas estarão as flores, detalhes galácticos ou um efeito de ilusão óptica.

Entra: jeans com detalhes trançados, tachas ou pedrarias / Sai: jeans rasgados

Vamos deixar de lado os jeans com rasgos predominantes, para adotar esses designs mais disrruptivos que chegam adornados com pedrarias, rebites e até efeitos trançados. Eles ficarão realmente interessantes e um pouco ousados. Mas devemos acrescentar vários pontos a seu favor, pois eles podem ser usados em ocasiões mais formais, algo que não poderíamos fazer com os rasgos nos jeans.

Entra: jeans metálicos / Sai: jeans de cores pastel

Calças jeans cor-de-rosa, verde pastel e amarelo invadiram as ruas da moda. Mas já não causam tanto impacto como antes, por isso decidimos procurar uma substituição para elas. Já se avistam ao longe, são as calças jeans metalizadas, que com um grande poder pretendem encher de estilo todas as ocasiões de uso. Até mesmo podem ser usadas em eventos com códigos de vestimenta elegantes.

Entra: jeans retos / Sai: boyfriend jeans

Os jeans retos que usamos nos anos 90 retornaram do passado para adornar o presente. Seu corte se adapta a todos os tipos de silhuetas, ao mesmo tempo em que criam looks elegantes, sutis e clássicos. Desde que embarcaram no trem do tempo, eles desterraram outros jeans, como aconteceu com os boyfriend. Hoje em dia, criar combinações um pouco retrô é o que o universo da moda pede, e nós atendemos às suas súplicas.

Entra: jeans largos / Sai: pantacourt jeans

A pantacourt jeans tem tentado voltar, no entanto, não tem sido tão forte para se posicionar entre as tendências mais queridas. Porém, devemos reconhecer que emana muita sofisticação. Embora queira ficar, percebe-se que designs com um poder infinito, como os baggy, roubam todo o destaque, tornando-se os líderes do estilo contemporâneo.