Feng shui: quais cores atraem a boa sorte e formas de incluí-las em sua casa

Uma das muitas maneiras de atrair boa sorte para nossas vidas, de acordo com o feng shui, é através das cores. No entanto, nem todas as tonalidades servem para esse propósito.

De acordo com a filosofia oriental, são alguns tons específicos que atraem boa sorte, riqueza e abundância. Se deseja aproveitar isso, é preciso incluí-los na decoração da casa.

As cores que atraem boa sorte, de acordo com o feng shui

A seguir, vamos te contar quais são cinco das cores que atraem boa sorte - de acordo com o feng shui - ao adicioná-las em elementos decorativos, conforme a Architectural Digest México.

Amarelo

O amarelo atrai dinheiro graças à sua capacidade de encher a casa de energia; no entanto, deve ser usado com cautela, pois em excesso causa o oposto. A felicidade, no entanto, é garantida.

No que diz respeito a como integrar esse tom na casa de acordo com o feng shui, existem diferentes maneiras. A fonte citada aconselha a fazer isso através de poltronas ou com um sofá amarelo para iluminar seus espaços.

Vermelho

O vermelho atrai prosperidade e está ligado à abundância e intensidade. Além disso, por ser uma cor primária, possui uma carga energética maior do que outros tons do círculo cromático.

Uma das formas de salpicar sua casa com essa cor é pintando uma parede nessa tonalidade. Se você achar que é demais para você, tente fazer isso em um quarto ou no banheiro.