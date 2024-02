Feng Shui: o significado energético das folhas de suas plantas ficarem amarelas e que você não vai acreditar

As plantas são consideradas poderosos transmissores de energia no Feng Shui, capazes de equilibrar as cargas positivas e negativas em casa.

Sua presença e cuidado adequado podem atrair a prosperidade e a abundância, bem como eliminar a inveja, de acordo com esta filosofia milenar.

As pontas das folhas amarelas, o que nos querem dizer?

Isso significa, de acordo com o Feng Shui, que as folhas de suas plantas estão ficando amarelas:

A mudança na cor das folhas das plantas, particularmente para tons amarelos , pode ser um sinal de que estão absorvendo más vibrações e preparando o terreno para a abundância.

, pode ser um sinal de que estão absorvendo más vibrações e preparando o terreno para a abundância. Esta mudança é interpretada como um sinal positivo de que as energias negativas estão sendo transformadas em positivas.

Para aqueles momentos em que sentimos que a má sorte nos rodeia, o Feng Shui recomenda o uso estratégico de plantas para contrariar essas sensações.

Ao absorver a energia negativa do ambiente, as plantas podem facilitar o caminho para a prosperidade e a abundância em nossas vidas.

Tags