De baunilha ao Vick Vaporub: veja o poder dos aromas na luta contra a depressão

Pesquisadores da Universidade de Pittsburgh, Estados Unidos, descobriram que certos aromas podem desempenhar um papel significativo no alívio dos sintomas da depressão. Em um estudo inovador, 12 aromas facilmente reconhecíveis foram utilizados, incluindo o extrato de baunilha e a pomada Vick Vaporub, mostrando que o poder dos cheiros vai além da mera percepção, atingindo profundamente as memórias afetivas e contribuindo para uma melhora no bem-estar emocional dos participantes.

Memórias revividas através do olfato

A pesquisa envolveu 32 indivíduos diagnosticados com Transtorno Depressivo Maior, que foram expostos a uma série de aromas contidos em potes herméticos. Cada aroma estava acompanhado de uma pista escrita, e os participantes foram convidados a identificar e refletir sobre as memórias que esses cheiros evocavam. A diversidade dos aromas, que incluíam desde óleo de coco até café, foi escolhida para abranger uma ampla gama de experiências sensoriais e memórias associadas.

Os resultados foram notáveis: ao entrar em contato com esses cheiros, muitos participantes relataram uma reativação de memórias positivas, quebrando ciclos de pensamentos negativos habitualmente presentes em indivíduos com depressão. Surpreendentemente, essa evocação de memórias positivas se mostrou mais eficaz quando comparada à exposição a palavras, indicando que os estímulos olfativos possuem um caminho direto e potente para as áreas do cérebro responsáveis pela emoção e memória.

