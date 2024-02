Cinco signos do horóscopo chinês que devem ficar em alerta por puestões financeiras nos próximos dias

Boi

Nascidos nos anos de 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Você pode colocar muita pressão sobre si mesmo para tentar deixar tudo perfeito e isso irá drenar muita energia. Além disso, você terá que brigar com muitas pessoas para que não manchem o seu trabalho. Tudo vai dar muito certo, mas você estará muito cansado e sem vontade de compartilhar com quem realmente merece sua companhia e que está esperando algum momento livre para ficar com você.

Cobra

Nascidos nos anos de 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Você terá ótimas ideias que o colocarão em um nível superior ao que você está. Isto irá encantar muitos, mas não será nesta próxima semana, pois tudo está planejado. Você verá os resultados no final de fevereiro, quando tudo estiver mais calmo e seu entusiasmo contagiar os outros e eles quiserem implementar o que sua mente planejou. Isso aumentará sua autoestima e você será recompensado de uma forma que realmente vai gostar.

Cavalo

Nascidos nos anos de 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Não será um bom momento para fechar acordos ou acertar negócios porque surgirão alguns inconvenientes que atrasarão alguns dias a finalização dos detalhes e a isso se somarão algumas questões burocráticas com as quais você terá que lidar para que tudo flui um pouco mais rápido do que tem acontecido até agora. Use esta semana para preparar outros detalhes. Não veja isso como uma perda de tempo, mas como uma oportunidade de aperfeiçoamento.

Macaco

Nascidos nos anos de 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Você ficará muito disperso pensando em questões relacionadas ao amor, sejam elas positivas ou negativas, a verdade é que elas monopolizarão toda a sua atenção e isso complicará um pouco o seu desempenho no ambiente de trabalho. Algumas pessoas perceberão e poderão tirar vantagem desse aspecto vulnerável que você estará passando. Você terá que se concentrar para ser mais eficiente e ninguém tentar tirar vantagem de você.

Cachorro

Nascidos nos anos de 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Você se cercará das pessoas que ama, mas terá que se despedir de uma delas, que embarcará em uma jornada tão esperada à qual você não poderá se opor. Você deve vivenciar a felicidade daquela pessoa e comemorar por ela ter alcançado seu objetivo, mesmo que isso signifique que ela fique longe de você por um curto período. O tempo passa muito rápido e quando você menos pensar você a terá de volta, e mais madura emocionalmente porque será uma jornada de grande crescimento espiritual.

Com informações do site Nueva Mujer