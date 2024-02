As revelações do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta segunda-feira (19).

Sagitário

Oito de Paus

É uma semana muito agitada, com muito trabalho e muitas decisões a tomar para o seu bem-estar financeiro. Qualquer projeto que você iniciar a partir deste momento irá progredir rapidamente, poderá sofrer alguns atrasos, mas a conclusão será bem-sucedida. Você tem em mente uma viagem que deseja fazer, mas as responsabilidades não permitem. Sair para distrair a mente nunca será uma perda de tempo, mas sim um ganho para a sua saúde. Você está animado com alguém que parece querer apenas passar um tempo com você. Se for assim, não vale a pena prosseguir.

Capricórnio

Quatro de Espada

Esta carta indica que você deve se organizar para avançar a nível pessoal e profissional. Você precisa de paz de espírito para evitar que o estresse afete sua saúde. Lembre-se de que o Quatro de Espadas lhe diz que, para travar batalhas, é fundamental fazer uma pausa para recuperar as energias e garantir que o intelecto retorne à sua fluidez natural. Você tem que adicionar tempero e diversão ao seu relacionamento porque a rotina está te afastando. Procure aqueles momentos de ternura na velocidade da vida para se mimar com carinho . O amor precisa de risadas, então aproveite.

Aquário

A lua

Você está em uma excelente semana para moldar os negócios que tem em mente há muito tempo. Aceite a ajuda necessária para atingir o objetivo. Você é dominante e deve diminuir um pouco o tom para ajudar a família a progredir. Faça o que fizer generosamente, a vida o recompensará com prosperidade e harmonia. Você também é particularmente sedutora, o que será muito bom para conquistar um homem que você está de olho há muito tempo. Trabalhe pelo mérito para que o amor puro e incondicional chegue até você.

Peixes

Dois de Ouros

Esta carta lhe diz que você está em uma dualidade com sua vida que deve resolver. Você tem necessidade de equilibrar seus sentimentos porque tem estado muito tenso e cheio de contratempos que não lhe permitem avançar profissionalmente. Você também deve ter muita paciência e tentar trabalhar mais para atingir todos os objetivos que estabeleceu para si mesmo. Esta semana tente fazer a sua parte e diminuir o seu caráter e impulsividade. Se você está em um relacionamento, lembre-se de que a carta à direita indica que seu relacionamento deve ser o mais importante.

Com informações do site Nueva Mujer