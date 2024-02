As revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta segunda-feira (19).

Leão

Dois de Paus

Esta carta indica que você deve se esforçar em áreas de sua vida que exigem mudanças de estratégias para avançar em seus projetos Há dinheiro que você receberá em breve com o qual iniciará negócios em parceria com alguns familiares. Vá em frente, pois é necessária a sua criatividade para que isso produza e seja a sua independência no futuro. As estrelas estão do seu lado. Saia do hábito e procure momentos que acendam a chama da paixão com seu parceiro. Evite mau caráter para com os outros ou para com você mesmo, pois isso pode afetar sua saúde.

Virgem

O eremita

Esta carta convida você a meditar e refletir sobre cada passo que você dá em sua vida. Você não pode permitir que outros o manipulem e interfiram em suas decisões. Seja livre para fazer o que considerar necessário para atingir seus objetivos. Não pare no momento em que sentir que não tem a solução para os problemas. Pelo contrário, você tem que ter energia para iniciar o que se propõe. Você tem que se dar um pouco de espaço no seu trabalho diário para se dedicar ao seu parceiro para atiçar a chama da paixão, reunir-se na intimidade e dar ao seu coração aquela dose de amor que todos nós merecemos.

Libra

Dez de Paus

Você carrega um fardo pesado em sua vida que deve trabalhar para resolver, para que possa seguir em frente e alcançar com sucesso o que estabeleceu como meta para o futuro imediato. Você tem que fazer grandes mudanças sem analisar muito os prós e os contras. Tome decisões porque as oportunidades estão ao virar da esquina e não ficam presas no passado. Você também precisa de uma mudança na sua vida amorosa, chega de ir a todos os lugares sozinho, de dizer que não precisa de ninguém. A palavra tem poder e você deve pensar positivamente, que merece alguém que te valorize.

Escorpião

O imperador

A carta alerta sobre mudanças que você deve fazer profissionalmente para obter maiores benefícios econômicos e se tiver que avaliar outras opções, agora é a hora. É preciso evitar conflitos e sair de lá de cabeça erguida e com a convicção de que em outro lugar será melhor. Para seguir em frente você deve trabalhar ainda mais e tomar decisões muito firmes. Você deve pôr fim a um relacionamento que está lhe causando níveis muito altos de estresse. O que não funciona deve ser descartado para que o universo possa te colocar diante daquilo que você realmente merece.

Com informações do site Nueva Mujer