As revelações do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta segunda-feira (19).

Áries

O louco

É preciso deixar o medo e ousar dar o passo para melhorar sua vida profissional. As mudanças geram ansiedade e muito estresse porque você não tem certeza do que pode acontecer, mas cabe a você seguir em frente e superar todos os obstáculos. Aproveite as oportunidades que o universo coloca na sua frente e você só precisa de paciência porque nem tudo é para agora, isso leva tempo para ver bons resultados. Não deixe que experiências de relacionamento anteriores estraguem a atual. Você deixa os problemas emocionais que essas memórias geraram em você e os apaga da sua mente.

Touro

Sete de Paus

Você está tendo uma semana de muito sucesso porque conseguiu colocar sua vida profissional em ordem e os projetos estão caminhando positivamente. As finanças estão equilibradas e você vai resolver algumas pendências familiares. Você ficará mais tranquilo ao ver que suas dívidas são menores e que poderá ter algo a mais para outras coisas pessoais. Se você está em um relacionamento, não hesite em expressar seus pensamentos ao seu parceiro. Acreditar em si mesmo será a melhor arma para remover todos os obstáculos da sua vida.

Gêmeos

O carro

Sua vida mudou depois de receber a confiança em suas mãos para dirigir projetos que você deve conduzir com cautela e humildade. Prepare-se para uma mudança, viagem ou mudança de emprego que trará grande sucesso. É preciso preparar a família porque será um momento que vai machucar muitos, então trabalhe o desapego para que tudo seja mais suportável. Você é apaixonado e sedutor, o que ajudará seu parceiro a se sentir cada vez mais comprometido com o futuro de ambos. Tome decisões sem olhar para trás porque disso depende o sucesso do que virá no futuro.

Câncer

Sete de Ouro

Você está no melhor momento para colocar seu negócio de volta nos trilhos e para que o dinheiro flua de forma que você possa resolver tudo que envolve dívidas. Quando se abandona esses compromissos, vem a prosperidade e com ela o sucesso em tudo o que você empreende. A unidade e o respeito pelas ideias e opiniões alheias serão de vital importância para evitar gerar atritos com grupos de pessoas que você costuma frequentar. Não tente impor a sua visão a todo custo, aceite as diferenças. Alguém do passado vem até você para gerar dúvidas em você, para lhe mostrar que existem decisões e caminhos que são trilhados e que não há como voltar atrás.

