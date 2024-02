Animal raro é flagrado em reserva florestal por armadilha fotográfica e surpreende especialistas

Em um registro impressionante, uma rara irara com pelo branco foi flagrada por uma armadilha fotográfica e acabou surpreendendo estudiosos em Roraima.

Como detalhado pelo programa Roraima Silvestre, projeto de pesquisa e extensão do IFRR, a equipe foi inspecionar recentemente os arquivos fotográficas e acabou encontrando com o animal de coloração clara no visor do equipamento.

Logo, a equipe percebeu que estava diante de um registro raro.

Como informado, o animal em questão é um macho, com coloração anômala, ou seja, uma coloração que não é comum para essa espécie, que ocorre em função de alterações genéticas, sendo um evento não habitual na natureza.

No caso do registro feito pela equipe se trata de um animal leucístico, uma peculiaridade genética, devido a um gene recessivo na maioria dos casos.

O leucismo dá uma cor branca animais que normalmente exibem uma cor diferente. Podendo se apresentar de maneira parcial ou total, com apenas algumas partes do corpo do animal com a coloração branca.

Diferente do albinismo, os olhos e a e pele mantêm a pigmentação normal e não são excessivamente fotossensíveis.

Também parecem ser ligeiramente mais resistentes ao calor do que os indivíduos com coloração de pelo mais escura, já que a pelagem branca permite uma maior reflexão da radiação incidente, reduzindo assim a absorção térmica.

Ainda de acordo com as informações, o registro acabou viralizando nas redes socias. Confira vídeo:

Com informações do programa Roraima Silvestre