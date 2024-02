Afaste-se deles! 5 cores de batom que nenhuma mulher elegante usa para ir ao escritório

Existem infinitas cores de batom e muitas vezes pode ser avassalador escolher a cor certa para complementar nosso visual. No entanto, no ambiente de trabalho, projetar uma imagem elegante e profissional é fundamental.

Embora a maquiagem possa ser uma excelente ferramenta para realçar nossa beleza, devemos ser cuidadosas com os tons que usamos, pois alguns podem não ser apropriados para usar no escritório.

Se você quer ser uma mulher elegante que transmita segurança, confiança e sofisticação, estes são os 5 tons de batom que você deve evitar:

Roxo escuro

Esta é uma cor ousada que pode parecer muito única. No entanto, em um ambiente profissional, pode ser muito chamativa e distrair os outros. Se você gosta de batons roxos, sugerimos optar por tons mais sutis como malva, lilás ou com um subtom rosado, pois adicionam um toque de frescor sem serem avassaladores, o que permitirá que você permaneça elegante e focada no seu trabalho.

Laranja brilhante

Um dos tons de batom mais energéticos e vibrantes, mas que pode ser muito ousado para usar no escritório. Embora seja divertido e perfeito para ocasiões informais, no ambiente de trabalho é preferível optar por tons mais discretos e sofisticados, como rosas claros ou corais suaves. Reserve os tons alaranjados para suas roupas ou acessórios.

Lábios nus

Os chamados ‘lábios nus’ eram muito populares alguns anos atrás e caracterizam-se por terem um tom muito semelhante à cor natural dos lábios. Embora este estilo possa ser adequado para equilibrar a maquiagem se estiver usando uma maquiagem muito carregada nos olhos, no escritório pode transmitir uma sensação de desleixo ou falta de atenção. Para manter um aspecto profissional, é melhor usar tons nude que sejam mais rosados ou acastanhados, estes vão te proporcionar um visual polido e sofisticado.

Azul celeste

Trata-se de uma tonalidade fresca e vibrante que está muito em alta em sombras e unhas; no entanto, usá-la nos lábios pode ser inapropriado para um ambiente de trabalho conservador. Se você gosta de cores intensas, é melhor tentar usar um batom fúcsia ou vermelho para se sentir empoderada. Certifique-se de que o resto do seu visual permaneça simples e natural para haver um equilíbrio na sua maquiagem.

Preto intenso

O batom preto é uma escolha arriscada que pode transmitir uma imagem mais gótica do que elegante no escritório. Em vez disso, é preferível optar por batons mais profundos e sofisticados, como vinho ou tons de bordô. Essas cores adicionam um toque de intensidade e estilo sem serem muito chamativas ou inadequadas para o trabalho.