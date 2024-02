5 perfumes masculinos que cheiram tão bem que todas as mulheres querem usar Esses perfumes masculinos são atraentes para as mulheres (Instagram: @lodoro.cl / @perfumania_honduras)

Cada vez é mais comum ver no mercado perfumes para homens que cheiram tão bem que também podem ser usados perfeitamente por mulheres de todos os tipos.

Também têm proliferado nos últimos anos uma grande quantidade de colônias 'unissex', adequadas para todos sem distinção de gênero, com fragrâncias cativantes e estilos únicos.

Muitos desses perfumes masculinos costumam ter notas amadeiradas, orientais ou cítricas que conquistam os olfatos mais exigentes.

Estes são os 5 perfumes masculinos que vão cativar qualquer mulher:

YVES SAINT LAURENT - Myslf

Este perfume masculino possui um acorde fresco e vibrante composto por bergamota da Calábria e bergamota verde. Também apresenta flor de laranjeira crua e pulsante da Tunísia, criada especialmente para a marca. Em resumo, uma colônia com uma mistura floral e amadeirada que você vai adorar.

CALVIN KLEIN - Eternity For Men

Esta fragrância contemporânea, equilibrada e sofisticada tem notas de tangerina e sálvia, seguidas por um aroma de flores e ervas crocantes, cedro úmido e musgo. Um cheiro fresco e intenso cheio de caráter que você vai adorar experimentar.

Tous - Tous Man

Esta fragrância oriental frutada contém notas de saída de toranja da Índia, laranja do Brasil, gengibre, pimenta de Sechuan e notas de coração de Campari, abacaxi das Antilhas e maçã. Como pode imaginar, uma mistura excepcional que cativa qualquer olfato.

Hugo Boss - BOSS Bottled

Maçã, gerânio e canela com algumas das notas mais distintas desta lendária colônia, que emana distinção, sofisticação e pura alegria de viver. Sensualmente amadeirada, você vai adorar.

Valentino - Born In Roma Uomo

As notas de saída deste sofisticado perfume são absoluto de folhas de violeta e gengibre e as notas de coração, sálvia e sais minerais. Esta fragrância amadeirada modernizada mistura a frescura do sal e do gengibre, para obter um aroma único.