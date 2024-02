5 cores de unhas que é melhor evitar para ter mãos mais elegantes

Ter uma boa manicure é fundamental para se sentir atraente, além de ser o complemento perfeito para qualquer visual; mas se você quer parecer sofisticada, há certos tons que você deve evitar.

Aqui estão os tons de unhas que é melhor evitar se o que procura é elegância:

Unhas amarelas

Os esmaltes amarelos podem ser muito alegres e divertidos para usar em certas épocas do ano, mas se as cores forem muito claras, às vezes podem fazer com que a pele das mãos pareça doente. Além disso, são muito difíceis de combinar com alguns looks. Por isso, é melhor usar tons um pouco mais vibrantes, como os alaranjados.

Unhas verdes fosforescentes

Na verdade, qualquer tom fosforescente pode chamar muita atenção e impedir que você pareça elegante com um visual equilibrado e sofisticado. No entanto, o verde nesse matiz evidencia mais as imperfeições das mãos, fazendo-as parecer descuidadas.

Unhas azul vibrante

É outra das cores de unhas que nunca deve usar se quer parecer elegante, já que não combina bem com todos os tons de pele e realça as rugas. É melhor optar por tons de azul mais suaves ou pastel para que as suas mãos fiquem muito bonitas, mas com um toque muito sutil de cor.

Unhas de coral

Embora possa ser uma cor de unhas alegre que transmite muita energia, por ser uma combinação entre rosa e laranja, chama muito a atenção e também não combina bem com todas as cores de roupas. Tente evitá-lo se quiser ter uma mão elegante.

Unhas metálicas

Temos que ser muito sinceras, as cores de unhas metálicas dão um efeito único, mas usar um esmalte nessas tonalidades não é a melhor opção se você busca elegância e sofisticação. Por um lado, o acabamento metálico prateado faz com que as mãos pareçam secas; por outro lado, o dourado nem sempre é favorecedor para todas, especialmente se for muito amarelo.