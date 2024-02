10 designs de unhas pretas ideais para o escritório: são elegantes e nunca saem de moda

As unhas pretas estão sempre entre as mais solicitadas nos salões de beleza. “Clássica, elegante e fácil de combinar, assim é a manicure preta”, destacam os especialistas.

Trata-se de um estilo muito arrojado, não adequado para todos, mas a chave é escolher o design correto e combiná-lo bem para obter um resultado sofisticado que podemos usar em várias ocasiões.

Unhas ideais para ir ao escritório:

Preta e lisa

Com um design de unhas pretas lisas, você nunca errará ao ir para o escritório. Fica elegante e combinará perfeitamente com qualquer visual que você escolher.

Francesa preta

A manicure francesa é um clássico que nunca sai de moda e que a cada temporada sempre está entre as mais solicitadas. Além disso, ela se adapta a todas as cores e tendências.

Preta e branca

Se houver uma combinação de cores que nunca falha na moda ou nas unhas, é a de preto e branco. Além disso, é muito fácil de usar e permite criar uma infinidade de designs.

Preta e marrom

A cor marrom, assim como outros tons terrosos, combina perfeitamente com o preto. Sugerimos combiná-los em suas unhas para exibir um design espetacular nesta temporada.

`Preta com flores

Entre os desenhos que mais verá nas unhas estão as flores. Embora funcionem com diferentes cores e desenhos, você pode usá-los com unhas pretas empregando o branco e uma base de cor natural.

Preta com círculos

Sobre uma base natural, grandes círculos nesta cor. Nesse sentido, garantimos que não passará despercebida.

Preta com riscas

O minimalismo e a simplicidade são tendências nas unhas. E é que os desenhos básicos ficam muito elegantes. Você pode fazer isso sobre uma base natural, desenhando algumas linhas curvas finas de cor preta.

Pretas com corações

Os desenhos de corações são uma aposta segura nas unhas e sempre dão um toque romântico. Para usá-los no escritório, é melhor optar pelo minimalismo.

Pretas com luas e estrelas

Sobre unhas pretas, desenhas estrelas e luas usando a cor dourada. O resultado é muito sofisticado.

Preta com glitter

O glitter sempre adiciona um toque de glamour a todas as unhas e é compatível com qualquer tendência ou cor. Use unhas pretas para fazer o seu look de escritório brilhar.