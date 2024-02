Quer deseja disfarçar a papada? As melhores ideias de maquiagem, penteados e cortes de cabelo para conseguir

Existem muitas mulheres inseguras com a aparência do seu rosto, por isso, se você quer disfarçar o queixo duplo, deve seguir estas ideias de maquiagem, penteados e cortes de cabelo para conseguir isso.

Porque sim, não é necessário passar por uma cirurgia ou fazer um lifting, com vários truques de moda na manga você pode obter excelentes resultados sem muito esforço.

Ideias de maquiagem, penteados e cortes de cabelo para disfarçar o queixo duplo

Long bob

Os cortes long bob são perfeitos para mulheres com volume nas bochechas, pois os fazem parecer mais alongadas e você também pode optar por uma franja aberta ou em diagonal. Desta forma, você reforçará o alongamento e estará na moda.

Longo XL

Da mesma forma, as madeixas longas são altamente recomendadas devido ao seu efeito de verticalidade que equilibra perfeitamente os traços arredondados e o queixo duplo.

Coque baixo com mechas

Entre os penteados para disfarçar o queixo duplo, este se destaca por ser confortável e fresco de usar, especialmente durante as épocas mais quentes do ano. É importante manter a forma das mechas alongadas que caem nas laterais, pois elas desviam a atenção da forma do rosto.

Meio rabo de cavalo

Trata-se de um rabo de cavalo que recolhe metade do seu cabelo e o resto do cabelo solto que cai sobre os ombros. Dá um aspecto jovial e é muito fácil de conseguir.

Contorno

Entre as ideias de maquiagem, é fundamental que você tenha um contorno escuro e o marque na linha da mandíbula, esfumando bem para que não fique muito forte e estilize o rosto.

Mas antes, escolha um tom mais claro de corretivo que combine com a sua pele e trace uma linha no centro do queixo e outra abaixo do queixo para disfarçar a área.

Use pós bronzeadores mais escuros que sua pele e aplique-os logo abaixo do osso do queixo e ao longo da linha da mandíbula.