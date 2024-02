Maquiagem de Priscilla Presley: o delineado que está causando sensação no TikTok, ideal para realçar o olhar

A maquiagem de Priscilla Presley está causando furor no TikTok Youtube: Priscilla | Official Trailer HD | A24 / TikTok (Youtube: Priscilla | Official Trailer HD | A24 / TikTok)

Sofia Coppola voltou a fazer sua mágica e desta vez, é Priscilla Presley a história que ela levou para a tela grande, mostrando um olhar íntimo sobre o casal de Elvis Presley, uma mulher linda e deslumbrante cuja beleza continua causando furor nas redes sociais.

É a maquiagem dos anos 60 de Priscilla Presley que tem chamado a atenção, e como sabemos, a moda evolui e se transforma, mas também é retomada, e a parceira do ‘Rei do rock n’ roll’ está sendo destacada como um ícone de estilo que está sendo replicado pelos usuários da internet.

O delineado tem se tornado um básico da maquiagem por muito tempo, transformando sua cor preta em cores neon, branco e outras tonalidades que evoluíram para o clássico 'olho de gato'.

A moda dos anos 60 está voltando, tanto que os olhos de Leslie Lawson, mais conhecida como 'Twiggy', estão causando furor por seus cílios dramáticos, e a isso se soma o icônico delineado de Priscilla Presley, que se tornou tão popular nas redes sociais, replicando a maquiagem nupcial.

Priscilla Presley está causando sensação no TikTok graças à sua maquiagem icônica

Priscilla Presley é um símbolo de beleza, um ícone de estilo cuja feminilidade foi transportada para a tela grande pelas mãos de Sofia Coppola, que exibiu o icônico visual da esposa de Elvis Presley.

Com penteados impressionantes e elaborados, com muito volume e crepe, juntamente com um delineado que realçava os olhos azuis de uma jovem Priscilla, ela nos revela a chave para realçar o olhar, deixando de lado os tons loiros e apostando na profundidade, tanto que é destacado em uma cena, o que Elvis Presley lhe disse uma vez: "Cabelos pretos e mais maquiagem nos olhos farão com que seus olhos se destaquem mais..."

Esta é a razão pela qual Priscilla Presley fez uma renovação completa em seu estilo, trocando sua inocência por um olhar profundo, sedutor e um tanto sombrio, tornando-se um ícone de maquiagem.

Como conseguir o delineado de Priscilla Presley?

Os olhos de Priscilla Presley foram um ícone da década de 60, com um delineado que se tornou tendência no TikTok, tanto que várias mulheres na famosa rede social já mostraram sua própria versão do fabuloso delineado da atriz.

Para obter os icônicos olhos da esposa de Elvis Presley, a primeira coisa que você deve fazer é aplicar um pouco de corretivo, em seguida, colocar um pouco de sombra branca na parte inferior da sobrancelha, o que dará uma aparência mais ampla ao olhar.

O próximo passo é aplicar uma sombra bronze na pálpebra móvel e agora sim, a mágica, fazer um delineado de gatinho que se estenderá além da área do canto interno do olho, depois você adiciona o mesmo produto na parte inferior, estendendo um pouco a linha até o canto externo do olho, e para criar a ilusão de um olhar maior, aplique um pouco de delineador branco na parte interna da pálpebra.