Jeans largos com tênis? 5 dicas para não cometer um erro em seus looks

Jeans largos com tênis She Glam Looks (She Glam Looks/Pinterest)

Muitos diriam que usar jeans largos com tênis, ou sapatos baixos em geral, é arriscado. No entanto, isso já não está proibido com certas dicas compartilhadas pelos especialistas.

Anteriormente, era recomendado não usá-los porque causava um efeito ótico de nos diminuir a altura, especialmente quando somos baixas ou temos pernas curtas, algo que pode ser evitado fazendo ajustes.

Como usar jeans largos com tênis?

Não abranger todo o comprimento

Um ótimo conselho para usar jeans largos com tênis e ficar elegante é não arrastá-los no chão. Leve-os a um alfaiate para que fiquem na medida certa e deixem parte do calçado à mostra, o que criará a sensação de pernas mais alongadas. Além disso, com o estilo largo da calça, você poderá disfarçar quadris e barriguinha.

Apertar sua cintura

É importante criar equilíbrio e harmonia na composição corporal do seu look, então se a calça jeans for larga, é fundamental que a peça superior seja mais justa ao seu corpo. Não é necessário que seja uma blusa reveladora, apenas que deixe a cintura em destaque para que fique proporcional.

O contraste de cor

Se as suas calças são pretas e os tênis, brancos, você está no caminho certo. A razão por trás disso é que gera um contraste visual que demarca o final das suas pernas, fazendo com que você não pareça tão pequena. Escolha tênis que não harmonizem de forma monocromática com a cor das suas calças jeans e você notará uma diferença significativa.

Abertura na perna

Um efeito muito moderno, de acordo com as tendências de 2024, e que também pode fazer a diferença é usar jeans ou calças largas com abertura na perna. Isso mostra um pouco de pele e ajuda a alongar a silhueta.

Chama a atenção

Uma maneira de desviar a atenção da parte inferior do seu visual é apostar em roupas mais coloridas, estampadas, mangas volumosas, decotes ou qualquer outro tipo de detalhe na parte superior que equilibre visualmente.