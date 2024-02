Feng Shui: o ritual com alecrim para atrair sucesso e dinheiro para sua vida

Feng Shui: o ritual com alecrim que você deve fazer para atrair sucesso e dinheiro para sua vida Para que se multiplique el dinero hay que guardarle en lugares de paz y armonía (Foto: Unsplash)

O alecrim é uma planta com um aroma que consegue se distinguir à distância, além de ser um ingrediente muito popular na culinária e ser usado por suas propriedades medicinais. Da mesma forma, é utilizado em diferentes rituais e práticas espirituais, principalmente no Feng Shui, conhecido por ser uma antiga arte chinesa de origem taoísta que se concentra na harmonização do espaço.

Feng Shui: o poderoso ritual com alecrim que contribui a atrair a abundância econômica

O Feng Shui é uma prática antiga que busca organizar o espaço para criar um equilíbrio com o mundo natural, dando uma grande importância ao alecrim nos rituais e conselhos, pois entende-se que esta planta serve para atrair dinheiro e prosperidade.

O alecrim possui propriedades diuréticas, anti-inflamatórias, antioxidantes, estimula a memória, relaxa o corpo e ajuda contra a fadiga física ou mental.

Para fazer este ritual, basta queimar alguns ramos de alecrim, que devem estar o mais seco possível para que possam defumar todo o espaço. Da mesma forma, é importante agradecer ao finalizar a cerimônia. Também é possível adicionar carvão junto com o alecrim e, uma vez acesos, adicionar açúcar.

O alecrim é ideal para atrair bênçãos para o lar

Ao realizar este ritual de alecrim uma vez, pode ser suficiente, mas a arte milenar do Feng Shui revela repeti-lo pelo menos três vezes para garantir que todas as bênçãos futuras sejam seguras e, especialmente, muito abundantes para o beneficiário.

Da mesma forma, o alecrim é uma planta que pode ser usada para atrair dinheiro sem a necessidade de queimá-la. Basta colocar alguns ramos em locais estratégicos da casa. A entrada principal, a cozinha e a área de trabalho ou estudo são os lugares ideais para atrair energias positivas e abundância financeira para a vida.