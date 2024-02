Combo de lábios: a nova técnica de maquiagem a seguir se você quer lábios carnudos como Angelina Jolie

Para ter lábios suculentos como Angelina Jolie, não é necessário nascer de novo. Basta seguir a nova técnica de maquiagem, Lips combo, que é mais do que suficiente.

Isso dá uma boca tão sensual e chamativa que parecerá que você sucumbiu aos preenchimentos de ácido hialurônico, mas na realidade é um efeito visual que você pode replicar para festas ou para o dia a dia.

O que é o Lips combo, a nova técnica de maquiagem para os lábios?

De acordo com Glamour, "para realizar o 'lips combo', você só precisa misturar dois produtos que ajudarão a obter lábios carnudos. Um batom volumizador e um lápis de contorno que seja mais escuro que o tom que você escolheu para os lábios".

A ideia é marcar sutilmente a diferença para criar um degradê, mas não tanto para contornar em duas cores completamente opostas como acontecia nos anos 90 ou início dos anos 2000.

Comece delineando o contorno dos seus lábios, prestando atenção e tendo muita paciência com o arco do cupido. Faça uma linha no meio do lábio inferior, grossa e que você vai esfumar nas laterais com a ajuda de um pincel fino para lábios. Depois de concluir essa etapa, aplique cuidadosamente o batom volumizador.

Pode ser feito em qualquer tom de sua preferência, seja em vermelho apaixonado ou em tons neutros para ir ao escritório. Outra dica para potencializar o efeito da técnica "Lips combo" é adicionar gloss no centro dos lábios para destacar mais essa área.

Além disso, há maquiadores que aplicam um pouco de contorno no centro do lábio inferior e superior e, com o pincel, vão difundindo gradualmente para criar o mesmo visual mencionado anteriormente. Se você quer um visual poderoso, junte todas essas dicas!