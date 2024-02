As revelações deste domingo (18) para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Áries

Lembre-se de que o orgulho às vezes não é bom e você precisa estar em paz consigo mesmo. Um convite para comer e um presente inesperado de um novo amor esperam por você. Não seja tão decidido com seus amigos, lembre-se que a amizade é incondicional e você deve ouvir. A sorte espera por você com os números 09 e 23, e use mais as cores vermelho e amarelo para aumentar sua positividade.

Touro

Você receberá uma proposta formal de relacionamento e finalmente terá um parceiro que conversará com você sobre o estabelecimento de um compromisso. Você terá sorte com os números 14 e 50, e sua cor para atrair fortuna é o azul, usar sapatos novos irá ajudá-lo a ter sorte durante toda a semana.

Gêmeos

Você fará alguns exames médicos e tudo correrá bem. Lembre-se que você deve sempre terminar o que começa, principalmente quando se trata de estudos. Você terá sorte com os números 12 e 30. Use algo dourado ou prateado. A recomendação é usar roupas azuis e brancas brilhantes para atrair mais sorte.

Câncer

Invista em você e na sua casa, essa é a melhor opção. Você receberá a proposta de viver em casal e formar um lar, seu signo busca sempre se sentir amado e protegido. Você terá sorte com os números 09 e 17. Suas cores são o amarelo e o vermelho, use-as nas suas roupas.

Leão

Lembre-se que se você não consegue lidar com um problema, pode pedir ajuda, pois todos precisamos uns dos outros para progredir, então deixe o orgulho de lado e peça apoio se necessário. Seus números da sorte são 16 e 45, e use mais as cores laranja e vermelho para que a sorte esteja do seu lado, lembre-se que a abundância sempre chegará até você se você se dedicar a isso.

Virgem

Você compra roupas para um evento ou conferência, lembre-se que Virgem é o signo mais elegante e bem vestido do Zodíaco. Você terá muita sorte neste final de semana, seus números são 03 e 29, e suas cores são o amarelo e o vermelho para que a abundância entre em sua vida.

Com informações do site Nueva Mujer