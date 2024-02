5 sinais de que esse homem nunca poderá lhe dar o amor saudável que você deseja e é melhor desistir dele

Embora não queiramos abrir mão dele, existem certos sinais de que esse homem nunca poderá te dar o amor que você merece e deseja, então é preciso deixá-lo ir pela nossa saúde mental e dignidade.

A vida é muito curta para nos humilharmos por alguém ou nos conformarmos em viver apenas com migalhas de amor, então encha-se de coragem para quebrar essa dependência emocional e caminhar em direção ao bem-estar e plenitude.

Cinco sinais:

Ele é egocêntrico

As pessoas egocêntricas e egoístas acreditam que suas necessidades e interesses são mais importantes do que as dos outros, tornando muito complicado estabelecer um vínculo cheio de reciprocidade. Dificilmente poderão se comprometer emocionalmente com você e criar uma conexão, já que não estarão dispostas a ceder ou mudar em benefício do relacionamento.

Falta de responsabilidade afetiva

Da mesma forma, se essa pessoa foi irresponsável afetivamente porque não foi empática, não considerou seus sentimentos, não priorizou seu bem-estar e tranquilidade, indica que ela tem dificuldade em criar conexões emocionais e será um obstáculo para um relacionamento saudável. Isso também acontece com aqueles que não sabem lidar com problemas de forma madura e não têm atitudes construtivas diante das dificuldades.

Tem demonstrado falta de compromisso

Se a pessoa for incoerente entre suas palavras e atitudes, é melhor fugir. Alguém que realmente te ama e te respeita cumpre com seus compromissos e acordos no relacionamento porque não quer te perder. Caso contrário, você só terá desconfiança, algo que mata qualquer relação.

Da mesma forma, se ele não mostrar um interesse genuíno em você, seus interesses, suas metas e o que você faz diariamente, é pouco provável que você possa se sentir completa com ele.

Ele é infiel

Com a falta de fidelidade, torna-se impossível construir confiança, segurança e estabilidade emocional que qualquer relação precisa. Se ele foi infiel no passado e continua repetindo, é pouco provável que mude e sempre te arrastará para o buraco com suas falhas.

Houve maus-tratos

Nunca devemos permitir qualquer forma de maus-tratos, seja físico, emocional ou verbal. Quando uma pessoa ultrapassa esse limite, definitivamente ela não te respeita e se torna uma ameaça para a sua integridade física e emocional.