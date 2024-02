5 sapatos elegantes, mas confortáveis, que as famosas usam em suas aparições públicas

Todas desejamos uma ótima combinação para o dia a dia: sapatos elegantes, mas confortáveis que nos façam sentir maravilhosas, para isso devemos aprender com as famosas.

Elas devem suportar muitas horas em pé em seus eventos públicos, assim como tapetes vermelhos, por isso temos levado em consideração as informações dos especialistas que as assessoram para nos vermos igualmente fabulosas.

Sapatos elegantes, mas confortáveis ​​da moda neste 2024

Sapatilhas

De acordo com o Clara, devemos seguir o exemplo da rainha Letizia, que nesta primavera-verão de 2024 resgatou as sapatilhas para combinar com seus vestidos elegantes ou ternos. É um calçado extremamente versátil e feminino que dá um toque de doçura ao look. Podem ser com ou sem salto pequeno, conforme você se sentir mais confortável.

Sandálias rasteiras

As sandálias também podem fazer parte da seleção, desde que sejam minimalistas e em cores neutras. Dessa forma, elas passarão praticamente despercebidas no look, embora claro, evite usá-las para ir ao escritório ou a compromissos muito formais. Se for casual chic, são mais do que válidas, combinadas com peças como calças de alfaiataria ou um blazer.

Mocassins

São uma versão mais sofisticada das sapatilhas, em termos de elegância que acrescentam ao visual. É a alternativa mais recomendada para usar no trabalho ou em reuniões de negócios, se você não quer usar saltos altos.

Sandálias Anabella

Por outro lado, entre os sapatos elegantes mas confortáveis temos estas sandálias de salto alto, mas reto, que combinam o melhor dos dois mundos sem maltratar os pés. Ficam divinas com vestidos de comprimento midi, ideais principalmente para usar durante o dia se forem feitas de materiais como vime. Para a noite, é melhor escolher um par em preto, marrom e similares.

Alpargatas

De acordo com a mesma fonte, “são fáceis de adaptar a qualquer estilo, ideais para usar tanto com saias e vestidos como com calças e perfeitas para conseguir os visuais mais casuais, confortáveis e fresquinhos quando as temperaturas sobem”.