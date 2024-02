Uma batalha contra os preconceitos: mulher recebe centenas de críticas por sair com um homem mais baixo que ela

A felicidade do casal e o preconceito que sofrem por ela ser mais alta do que ele X (X: @natttheassassin)

Em um caso recente que destaca a diferença de altura nos relacionamentos, uma mulher com 1,90m de altura causou grande agitação online ao responder de forma decidida às críticas sobre seu relacionamento com seu namorado, que é 20 centímetros mais baixo que ela. A jovem, defendendo seu amor, expôs que as medidas de altura são totalmente irrelevantes em comparação com os valores e a conexão emocional que compartilha com seu parceiro.

Altura e relacionamento

Esta discussão surgiu depois que a mulher respondeu a um comentário na rede social X, onde lhe sugeriram optar por alguém da mesma altura. Sua resposta, na qual detalhou as qualidades de seu namorado, Jerônimo Andrés, incluindo sua grande personalidade compreensiva, seu senso de humor e sua inteligência, destacou a importância dos aspectos emocionais e pessoais sobre a aparência física.

"Quase 6 anos juntos, convivência maravilhosa e com projetos em comum. A pessoa que mais me conhece e entende. Ele me faz feliz, me faz rir, sabe me consolar. Nenhum ciúme, seguro de si mesmo, carpinteiro, inteligente", afirmou a jovem.

Nesta mensagem, não apenas reafirmou o valor do seu relacionamento, mas também convidou a refletir sobre os preconceitos relacionados à altura dos casais.

Defendendo seu amor

As reações à sua publicação foram principalmente positivas, com alguns usuários expressando admiração e apoio ao casal. Alguns destacaram o quão inspiradora é a sua história para acreditar novamente no amor, enquanto outros lamentaram que a altura ainda seja um tema de discussão nos relacionamentos amorosos.

“Não convencional, mas eu adoro. Você deveria dar um guia com dicas”, “Agora eu estou em dúvida se você é muito alta ou ele é muito baixinho”, “Você deveria sair com alguém da sua altura (sem ódio)” e “Ele cresceu bastante em um ano... Vamos lá, é possível” foram algumas das reações que a jovem recebeu em seu perfil oficial de X.