A chave para destravar sua percepção está nos testes por meio de ilusão de ótica. A fim de desenvolver suas habilidades, a prática constante te auxilia no processo de se tornar um ótimo observador. No entanto, o desafio conta com tempo limite, ficando ainda mais complicado de ser resolvido.

Observe que a resolução do desafio requer um cuidado para concluí-lo dentro do tempo limite. Veremos se você está dentre os habilidosos de olhar aguçado.

A proposta é a seguinte: você tem apenas oito segundos para apontar a numeração fora do padrão na imagem. Observe bem a imagem abaixo:

Se você acredita não comportar um olhar tão aguçado, aproveite esta oportunidade para desenvolver sua perspectiva e trabalhar seu estímulo com o teste deste artigo. Fazer mais atividades semelhantes podem te ajudar com o domínio das habilidades.

Se foi possível concluir a busca pela sequência numérica diferente sem antes consultar o resultado, tiramos o chapéu por sua performance! Caso contrário, não se preocupe. Afinal, este não é um desafio tão simples. Abaixo você confere a resposta:

Resultado:

Somente pessoas selecionadas conseguem encontrar a numeração fora do padrão em apenas 9 segundos (Metro World News)

Outros testes

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Mas não se engane, atividades semelhantes tendem a ser tão desafiadoras como a que está presente neste artigo. Vale lembrar que quanto mais você pratica, fica ainda mais habilidoso para lidar com dinâmicas futuras.

É interessante praticar desafios semelhantes, a fim de obter um tempo de qualidade e lazer práticos, para assim contornar a correria do dia a dia. Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

