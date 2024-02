Por que não deve usar tinta preta para cobrir os cabelos grisalhos? 3 tons que são recomendados

Embora pensemos que quanto mais escuro o tom, melhor, na realidade, você não deve usar tinta preta para cobrir os cabelos grisalhos, se você realmente deseja se livrar deles por um bom tempo.

Os especialistas de moda preferem evitar esta alternativa clássica que é a primeira que nos vem à mente, por outras opções mais jovens, versáteis e modernas.

Por que você não deve usar tinta preta para cobrir os cabelos grisalhos?

Embora pareça ser o mais lógico, você não deveria usar tinta preta para cobrir os cabelos brancos, pois eles ficarão ainda mais evidentes quando começarem a crescer novamente, devido ao efeito de contraste. Você terá que ser escrava das constantes retocadas e isso compromete apenas a saúde capilar.

Apenas vão ficar cobertas nos dias seguintes, mas depois não serão capazes de absorver a cor de forma mais eficaz e a cada lavagem vão aparecer exatamente como estavam no início. Na verdade, podem até ficar amareladas, verdes ou avermelhadas, apontam desde Soy Carmín.

Para evitar essas dores de cabeça, é melhor que você use outros tons de tintas. Por exemplo, faça algumas mechas babylights loiras que farão com que os fios grisalhos se misturem com a tinta e quase não sejam percebidos por um bom tempo.

“A diferença entre tons loiros e grisalhos é muito sutil, então as raízes grisalhas não serão visíveis, mesmo que tenham se passado de seis a oito semanas desde a sua última ida ao salão de beleza. (...) As luzes desfocam a área da raiz e evitam as linhas que seriam visíveis em um cabelo completamente tingido”, apontam da Wella Hair.

Por outro lado, você pode cobrir seus cabelos grisalhos misturando-os com um loiro platinado ou prateado. Eles estão na moda em 2024, então você parecerá moderna e natural, mas peça ao seu estilista para obter o tom acinzentado ideal para você, de acordo com sua pele, para não parecer mais velha nem mais jovem.

Por último, você pode aplicar um castanho quente. “O castanho cinza pode nos fazer parecer mais cansadas à medida que envelhecemos, enquanto tons como o castanho dourado ou o marrom chocolate farão você parecer radiante”, acrescentam como conselho para substituir nossa cabeleira grisalha.