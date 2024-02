O conselho que cada signo deve seguir para manter o amor durante todo o ano

Dia do amor Os conselhos que cada signo deve seguir para manter o amor ao longo do ano. (Imagen de Freepik)

Áries

De 21 de março a 19 de abril

Seja genuína. Não finja ser alguém que você não é, pois isso só fará com que essa pessoa se apaixone por alguém que não existe. Mostre suas virtudes, mas também seus defeitos, por mais vergonhosos que sejam, pois se ele realmente te ama, ele ficará ao seu lado apesar deles.

Touro

Do dia 20 de abril ao dia 20 de maio

Exprima o que sente. Esteja em um relacionamento ou solteira, é sempre vital que você expresse, da melhor maneira possível e empática, seus sentimentos, emoções e pensamentos, pois isso permitirá que todos os relacionamentos que você tenha cresçam de forma saudável e se fortaleçam com o tempo.

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

Ative o positivismo. Tente manter uma atitude positiva em relação à vida, para atrair tudo de bom, abundância e alegria se estabelecerem em você, mesmo nos dias ruins. Você prestaria atenção em alguém que passa seus dias imerso no pessimismo? Essa é a pergunta que você deve se fazer e responder.

Câncer

De 21 de junho a 22 de julho

Apoie o seu ente querido. Seja nos bons ou nos maus momentos, é vital que você esteja lá para aquelas pessoas que você ama, especialmente se forem seu parceiro ou amigos. E para isso, você deve mostrar interesse por eles e por todas as coisas que eles desejam alcançar e nas quais você pode colaborar.

Leão

De 23 de julho a 22 de agosto

Mostre o que você sente. De nada adianta dizer que ama alguém se não demonstrar com ações. As palavras não são suficientes. Nunca fique com a ideia de que "ele/ela deve te amar" só porque é seu parceiro, seus pais, seu filho. Abraçar, beijar e passar tempo de qualidade são maneiras de fortalecer a conexão.

Virgem

Do dia 23 de agosto ao dia 22 de setembro

Celebre as conquistas. Não se trata apenas de você, mas também de comemorar sempre que a pessoa que você ama conquista um objetivo, especialmente se você foi testemunha de todo o processo. Comemorar é dar a ela uma injeção de motivação para continuar em outros projetos.

Libra

Do dia 23 de setembro ao dia 22 de outubro

Resolva os conflitos. Na medida do possível, tente encontrar uma solução pacífica para os problemas, de modo que ambos possam ganhar ou, pelo menos, o outro fique tranquilo mesmo que desta vez não tenha razão. Isso permitirá uma convivência harmoniosa.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

Dedique tempo de qualidade. A rotina, o trabalho e as responsabilidades podem consumir todo o seu tempo, mas quando se ama, sempre se deve encontrar uma maneira de arranjar um espaço e um tempo para dedicar inteiramente a essa pessoa amada que abriu seu coração.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

Comprometa-se. É possível que os fracassos amorosos ou a experiência na sua infância o impeçam de acreditar no casamento, mas você deve se esforçar e encontrar uma maneira de curar essas feridas para se comprometer a ter um relacionamento estável com alguém. É uma forma de respeito para ele e também para você.

Capricórnio

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Mantenha viva a paixão. Não deixe que o dia a dia apague esses momentos de paixão. Promova-os, busque uma maneira de ter um encontro a sós, combine com alguém para cuidar das crianças ou fazer o turno no seu trabalho, mas alimente a luxúria e a atração física no seu relacionamento.

Aquário

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Aprenda a ouvir. Isso é fundamental para que os relacionamentos durem ao longo do tempo, pois se você realmente parar para ouvir o que seu parceiro tem a dizer, até mesmo perguntar o que você não entende, isso permitirá que a união seja muito mais sólida, porque você sabe o que eles querem.

Peixes

Do dia 19 de fevereiro ao dia 20 de março

Respeite o espaço e o tempo. Mesmo sendo um casal, cada um tem sua própria vida e é importante respeitar o momento de estar sozinho, as horas que desejam dedicar a si mesmos sem ter que compartilhar com você. Sua privacidade. Isso não significa que ele não te ama ou que está saindo com outra pessoa.