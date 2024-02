As revelações deste sábado (17) para Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Libra

Não há desculpas, é hora de fazer a mudança que lhe permitirá atingir seus objetivos. Você é inteligente, determinado e assume riscos, então não deixe que eles o impeçam e siga em frente com pés firmes. Alguém do seu passado entra em sua vida e num momento em que você sente uma imensa solidão.

Escorpião

Você se cansou do desprezo, da falta de amor e dos abusos. Você decidiu mudar e não se arrepende da decisão que tomou. Esse relacionamento não deu certo porque você merece alguém que te valorize. Essa pessoa vai chegar, não duvide.

Sagitário

Não deixe que ninguém roube a sua atitude positiva, a sua estrela e, acima de tudo, a sua força para seguir em frente com cada um dos objetivos que traçou para si mesmo. Saia da monotonia, saia da rotina, encontre uma forma de ser mais criativo com seu parceiro. Não perca tempo pensando apenas no trabalho, na produção e nada mais.

Capricórnio

Os próximos dias serão favoráveis à reflexão e organização das suas ideias. Cuidado com o que seu parceiro esconde. Para não ser surpreendido, o melhor é estimular uma conversa sincera que lhe permita colocar as duas cartas na mesa e decidir o que deseja para o futuro.

Aquário

Vá devagar e arme-se de paciência e tolerância para remover os obstáculos que o impedem de seguir em frente. Você tem que parar de ser possessivo, pois isso pode causar o rompimento do seu parceiro. Ninguém gosta de ser vigiado, assediado e controlado.

Peixes

As diferenças estão causando problemas com o seu parceiro que podem ser resolvidos simplesmente com uma conversa, onde ambos possam ser honestos sobre o que desejam um do outro. Busque a reconciliação, recupere esse amor e paixão que os une e siga em frente, esse esforço valerá a pena.

Com informações do site Nueva Mujer